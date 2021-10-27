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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Космос

Загадочный радиосигнал с Проксимы Центавра оказался не связан с инопланетной цивилизацией

National Geographic Россия
27 октября 2021
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Впрочем, в этом мало кто сомневался.

В 2019 году астрономы проекта Breakthrough Listen наблюдали Проксиму Центавра, ближайшую к Солнцу звездную систему, с помощью радиотелескопа Parkes Murriyang Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO). Они обнаружили с ее стороны «интригующий сигнал».

Сигнал 980 МГц, названный BLC1, появился один раз и больше никогда не обнаруживался. Ученые обратили внимание именно на эту частоту, потому что в этой полосе радиоволн обычно отсутствуют сигналы от искусственных кораблей и спутников.

Продолжив анализ, исследователи теперь сообщают, что сигнал не связан с какой-либо внеземной техносигнатурой. Вероятно, он является локальным и сгенерирован человеческими технологиями. 

В своем анализе исследователи исключили возможный сигнал от самолетов, хотя те находились в полосе частот, зарезервированной для воздушной радионавигации. В заключении ученых делается вывод, что сигнал представляет собой уникальный результат взаимодействия нескольких различных радиопомех, но все они имеют антропогенную природу.

Обсерватория Murchison Widefield Array
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Исследователи сканировали Проксиму Центавра в диапазоне частот от 700 мегагерц до 4 гигагерц с разрешением 3,81 герц. Они отметили, что это эквивалентно настройке на более чем 800 миллионов радиоканалов одновременно с исключительной чувствительностью.

С 2016 года ученые обнаружили более 4,1 миллиона «попаданий» или частотных диапазонов, которые имели признаки потенциально значимых радиосигналов. Однако, при последующем анализе, подавляющее большинство таких сигналов оказывалось связано с человеческими технологиями. Лишь BLC1 сильно отличался от других помех, сымитировав настоящую техносигнатуру.

Проксима Центавра представляет собой красный карлик, вокруг которого вращаются по меньшей мере две экзопланеты. Это ближайшая к нам звезда – она находится всего в 4,22 световых годах от Солнца. 

Почитайте о другом странном космическом сигнале, который зафиксировали ученые: он исходит из центра галактики и включается и выключается случайным образом. 

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