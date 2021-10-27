Загадочный радиосигнал с Проксимы Центавра оказался не связан с инопланетной цивилизацией

В 2019 году астрономы проекта Breakthrough Listen наблюдали Проксиму Центавра, ближайшую к Солнцу звездную систему, с помощью радиотелескопа Parkes Murriyang Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO). Они обнаружили с ее стороны «интригующий сигнал».

Сигнал 980 МГц, названный BLC1, появился один раз и больше никогда не обнаруживался. Ученые обратили внимание именно на эту частоту, потому что в этой полосе радиоволн обычно отсутствуют сигналы от искусственных кораблей и спутников.

Продолжив анализ, исследователи теперь сообщают, что сигнал не связан с какой-либо внеземной техносигнатурой. Вероятно, он является локальным и сгенерирован человеческими технологиями.

В своем анализе исследователи исключили возможный сигнал от самолетов, хотя те находились в полосе частот, зарезервированной для воздушной радионавигации. В заключении ученых делается вывод, что сигнал представляет собой уникальный результат взаимодействия нескольких различных радиопомех, но все они имеют антропогенную природу.