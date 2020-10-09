Захватывающие фото и видео полёта ракеты на фоне Луны: как их сделали?
Райс, 33-летний уроженец Техаса, запечатлел около полудюжины космических запусков крупным планом. Дабы бросить вызов самому себе и запечатлеть уникальную перспективу космического полета, Райс однажды решил сделать фото и видео ракеты, пролетающей на фоне Луны.
И все же у Райса появился шанс, когда Northrop Grumman Corporation (американская военно-промышленная компания, работающая в том числе в авиакосмической отрасли) объявила, что полетит на космическом корабле для снабжения грузов Cygnus NG-14, получившем название «SS Kalpana Chawla», с пусковой площадки NASA на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в трех с половиной часах езды от дома фотографа.
Миссия заключалась в том, чтобы доставить более 2260 кг воздуха, еды, воды, деталей скафандров и провести научные эксперименты, включая прототип титанового космического туалета за 23 миллиона долларов США, на Международную космическую станцию.
Фотографирование чего-либо, что быстро пролетает мимо Луны, требует сочетания удачи, планирования и навыков из-за относительно небольшого размера небесного тела и постоянного движения объекта.
Однако для той же съемки с ракетами требуется избыток всех трех вышеперечисленных параметров из-за дополнительных проблем, связанных с географией, погодой, искривленными траекториями полета и непредсказуемыми факторами.
В сентябре практически все попытки запуска орбитального класса с территории США были отменены. Запуск космического корабля Cygnus на ракете Antares ни к чему не привёл: за 18 секунд до запланированного старта 1 октября миссия была отложена из-за проблемы с наземным оборудованием управления, заявило NASA.
Райс уехал после этой неудачи, потеряв при этом большую часть дня и много денег на бензин. Он сомневался в повторной попытке съёмки на следующий день — к нему на неделю приехали родственники из другого штата и он не был уверен, что хочет бросать их одних ради лишь шанса увидеть взлёт. Однако он всё-таки поехал.
Стив Райс был одержимым энтузиастом: он изучил прогнозы погоды, настройки и параметры съёмки с помощью специализированных приложений, а также исследовал карты для определения идеального места — обочины дороги у кукурузного поля, находящейся в 8,7 км от стартовой площадки NASA.
Он рассчитал, что оттуда Луна будет видна, поднимающейся над восточным горизонтом, чтобы точно сравняться с траекторией выхода ракеты на орбиту примерно через 22 секунды после старта.
Но за 16 минут до конца обратного отсчета Райс, в третий раз проверив свое местоположение, обнаружил, что устанавливает свое снаряжение в сотнях метров от места, где он должен был быть.
Он съехал с дороги возле правильного телефонного столба, затем поставил штатив и камеру с телеобъективом 300 мм. В трёх метрах от него он установил еще один штатив с камерой, на этот раз с прикрепленным к нему небольшим телескопом, нажал кнопку видеозаписи и побежал обратно к своей фотокамере.
Вскоре после того, как он увидел свет запуска, он опустил затвор камеры — что он называл методом «поливай и молись» (spray and pray) — в надежде получить кадры полета ракеты в космос. Спустя несколько мгновений корабль с грохотом пронесся над Луной — именно там, где он и должен был быть.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I captured one of my dream shots during the NG-14 launch two nights ago. Moon & rocket (carrying a space toilet, no less). Swipe over for 8 more photos in the sequence and check out that superheated plume from the twin RD-181 engines. This occurred roughly 22 seconds after liftoff and was shot from a distance of 3.4 miles (5.5km). For reference, the Antares rocket is 139ft/42.5m long and 13ft/3.9m wide. . 2020.10.02, 9:16 PM Sony A6500, vintage 60-300mm, f/8, ISO 400, 1/320s. . Planning a shot like this can be pretty exhaust-ing, so an enthusiastic shoutout to @flightclubio for making it possible. . #NG14 #CRS14 #antares #cygnus #northropgrumman #nasa #wallopsflightfacility #midatlanticregionalspaceport #iss #spacestation #internationalspacestation @ISS @nasawallops #wallops #wallopsisland #rocketlaunch #rocket #a6500 #youresa #universetoday #ipulledoverforthis #moonawards #moonoftheday #silhouette #lunartransit
Девять изображений, которыми Райс поделился в Instagram, показывают полную потрясающую последовательность изображений.
«Это был единственный раз, когда я по-настоящему вопил после съёмки», — сказал Райс. Однако записанное и опубликованное видео впечатлило Стива еще больше, чем неподвижные фотографии.
На кадрах, снятых в сверхвысоком разрешении 4K, видны взрывные ударные волны двух российских ракетных двигателей, потребляющих топливо, которые излучаются в воздух вокруг ракеты. После этого выхлоп двигателя превращает лунный свет в хаос из шлирена — когда изменения плотности газа или жидкости заставляют свет преломляться и изгибаться.
Райс сказал, что это «большая удача», что ему удалось запечатлеть эту сцену как с фотографиями, так и с видео. В качестве примера, он рассказал о фотографе, который находился на 1,5-2 км ближе к площадке, но ему не удалось снять взлёт. Райс также отметил, что у миссии было пятиминутное окно для запуска.
Если бы диспетчеры миссии отложили взлет до конца этого окна, он бы оказался в 75 метрах от места, где должен был быть — времени, чтобы двигаться и с точностью установить связку оборудования в одиночку, не осталось бы.
Одно из поздравлений, пришедших Райсу после публикации фотографий, пришло от Карлтона Бейли — фотографа-стартера с многолетним стажем, который сказал, что одному из фотографов понадобилось 20 лет, чтобы получить один такой снимок ракеты на фоне луны. Бейли добавил, что последний раз, вероятно, был в 2000 году, когда он сделал аналогичное фото во время запуска ракеты Атлас.