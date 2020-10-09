Захватывающие фото и видео полёта ракеты на фоне Луны: как их сделали?

И все же у Райса появился шанс, когда Northrop Grumman Corporation (американская военно-промышленная компания, работающая в том числе в авиакосмической отрасли) объявила, что полетит на космическом корабле для снабжения грузов Cygnus NG-14, получившем название «SS ​​Kalpana Chawla», с пусковой площадки NASA на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в трех с половиной часах езды от дома фотографа.

Миссия заключалась в том, чтобы доставить более 2260 кг воздуха, еды, воды, деталей скафандров и провести научные эксперименты, включая прототип титанового космического туалета за 23 миллиона долларов США, на Международную космическую станцию.

Фотографирование чего-либо, что быстро пролетает мимо Луны, требует сочетания удачи, планирования и навыков из-за относительно небольшого размера небесного тела и постоянного движения объекта.

Однако для той же съемки с ракетами требуется избыток всех трех вышеперечисленных параметров из-за дополнительных проблем, связанных с географией, погодой, искривленными траекториями полета и непредсказуемыми факторами.