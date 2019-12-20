Запуск беспилотного космического корабля Boeing прошел неудачно. Аппарат вернется на Землю в воскресенье

Первоначальный запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем Boeing был запланирован на 19 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий дату передвинули на день. В начале запуска все шло по плану: Atlas V вывела аппарат на первоначальную орбиту, но затем она не смогла ее скорректировать. Джим Брайденстайн, глава NASA, заявил, что из-за ошибки в программном обеспечении Starliner не смог корректно рассчитать время работы двигателей, потратил больше топлива и вышел на некорректную орбиту. Ввиду того, что он находился без связи с центром управления полетом, специалисты не смогли вовремя исправить ошибку.

Команда миссии отменила маневр к МКС и скорректировала дальнейшую орбиту для дальнейшего приземления на Уайт-Сэндс — военном полигоне в штате Нью-Мексико. По первоначальному плану, Starliner должен был приземлиться там после полёта к МКС.