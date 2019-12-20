Запуск беспилотного космического корабля Boeing прошел неудачно. Аппарат вернется на Землю в воскресенье
20 декабря в 14:36 новый американский космический корабль Boeing CST-100 Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Однако из-за ошибки во время запуска беспилотный корабль не смог выйти на расчетную орбиту. В воскресенье (22 декабря 2019 года) аппарат совершит управляемый сход с орбиты и приземлится на полигоне штата Нью-Мексико.
Starliner has an off-nominal insertion, but we have spacecraft control. The guidance and control team is assessing their next maneuver.— Boeing Space (@BoeingSpace) December 20, 2019
Первоначальный запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем Boeing был запланирован на 19 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий дату передвинули на день. В начале запуска все шло по плану: Atlas V вывела аппарат на первоначальную орбиту, но затем она не смогла ее скорректировать. Джим Брайденстайн, глава NASA, заявил, что из-за ошибки в программном обеспечении Starliner не смог корректно рассчитать время работы двигателей, потратил больше топлива и вышел на некорректную орбиту. Ввиду того, что он находился без связи с центром управления полетом, специалисты не смогли вовремя исправить ошибку.
Команда миссии отменила маневр к МКС и скорректировала дальнейшую орбиту для дальнейшего приземления на Уайт-Сэндс — военном полигоне в штате Нью-Мексико. По первоначальному плану, Starliner должен был приземлиться там после полёта к МКС.