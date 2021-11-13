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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Космос

Запуск российского телескопа, который должен стать крупнейшей в мире космической обсерваторией, отложили на год

National Geographic Россия
13 ноября 2021
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Фото: «Роскосмос»
Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачёв.

Проект российского космического телескопа «Миллиметрон», который предусматривает запуск астрофизической обсерватории «Спектр-М», начнут осуществлять не в 2029 году, а на год позже, пишут «Известия».

По словам Лихачёва, после начала работы на ближайшие 20-30 лет «Миллиметрон» станет космическим аппаратом с самым большим телескопом – с диаметром 10 метров.

По словам заместителя директора Физического института академии наук Ларисы Лихачёвой, до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.

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«Миллиметрон» предназначен для исследования различных объектов во Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн от 0,07 до 10 мм. Обсерватория состоит из телескопа, бортового комплекса и носителя.

Рабочая орбита для телескопа находится в окрестности точки L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

В обсерватории «Миллиметрон» реализован ряд технических достижений: самая большая охлаждаемая антенна в 100 раз чувствительнее, чем все известные сейчас аналоги, а также предусмотрено два режима работы. Режим одиночной антенны предназначен для изучения самых слабых источников Вселенной, поэтому он будет иметь наилучшую чувствительность. Режим интерферометра обеспечит высокое угловое разрешение, с помощью которого можно будет исследовать структуру самых компактных объектов во Вселенной – сверхмассивных черных дыр.

Ученые, работающие над проектом, собираются решать наиболее важные научные задачи в области современной астрофизики и космологии: детальное изучение Солнечной системы и тени чёрных дыр, поиск «кротовых нор», поиски воды в Галактике, спектральные искажения реликтового излучения, строение и эволюцию галактик, их ядер, звезд и планетных систем, измерение магнитных полей и многие другие.

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