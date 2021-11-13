Запуск российского телескопа, который должен стать крупнейшей в мире космической обсерваторией, отложили на год

Проект российского космического телескопа «Миллиметрон», который предусматривает запуск астрофизической обсерватории «Спектр-М», начнут осуществлять не в 2029 году, а на год позже, пишут «Известия».

По словам Лихачёва, после начала работы на ближайшие 20-30 лет «Миллиметрон» станет космическим аппаратом с самым большим телескопом – с диаметром 10 метров.

По словам заместителя директора Физического института академии наук Ларисы Лихачёвой, до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.