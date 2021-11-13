Запуск российского телескопа, который должен стать крупнейшей в мире космической обсерваторией, отложили на год
Проект российского космического телескопа «Миллиметрон», который предусматривает запуск астрофизической обсерватории «Спектр-М», начнут осуществлять не в 2029 году, а на год позже, пишут «Известия».
По словам Лихачёва, после начала работы на ближайшие 20-30 лет «Миллиметрон» станет космическим аппаратом с самым большим телескопом – с диаметром 10 метров.
По словам заместителя директора Физического института академии наук Ларисы Лихачёвой, до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.
«Миллиметрон» предназначен для исследования различных объектов во Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн от 0,07 до 10 мм. Обсерватория состоит из телескопа, бортового комплекса и носителя.
Рабочая орбита для телескопа находится в окрестности точки L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В обсерватории «Миллиметрон» реализован ряд технических достижений: самая большая охлаждаемая антенна в 100 раз чувствительнее, чем все известные сейчас аналоги, а также предусмотрено два режима работы. Режим одиночной антенны предназначен для изучения самых слабых источников Вселенной, поэтому он будет иметь наилучшую чувствительность. Режим интерферометра обеспечит высокое угловое разрешение, с помощью которого можно будет исследовать структуру самых компактных объектов во Вселенной – сверхмассивных черных дыр.
Ученые, работающие над проектом, собираются решать наиболее важные научные задачи в области современной астрофизики и космологии: детальное изучение Солнечной системы и тени чёрных дыр, поиск «кротовых нор», поиски воды в Галактике, спектральные искажения реликтового излучения, строение и эволюцию галактик, их ядер, звезд и планетных систем, измерение магнитных полей и многие другие.