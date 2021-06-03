Запуск телескопа Джеймса Уэбба перенесли в 19-й раз

Идея запуска телескопа, который по своим возможностям превосходит знаменитый телескоп «Хаббл», возникла в NASA еще в 1997 году. Тогда старт миссии, получившей имя второго руководителя NASA Джеймса Уэбба, планировался на 2007-й год, но с тех пор неоднократно переносился. Неоднократно – это 18 раз, если быть точными, и теперь пришло время для 19-го переноса.

Представители NASA и ESA сообщили на брифинге для СМИ, что телескоп не запустят 31 октября, как планировалось ранее. Очередная задержка связана с ракетой Ариан-5, которая должна осуществить запуск телескопа. Во время двух запусков ракеты в прошлом году возникла непредвиденная проблема с ее длинным обтекателем.

Новая дата запуска телескопа Джеймса Уэбба пока не объявлена, но в NASA обещают, что переноса на длительный срок не будет. Запуск может состояться в ноябре или декабре в случае, если компания Arianespace, запускающая ракету Ариан-5, продемонстрирует, что проблема исправлена, во время двух своих ближайших запусков. Первый из них должен состояться в июле.