Запуск телескопа Джеймса Уэбба вновь отложен

Первоначальная дата запуска James Webb Space Telescope (JWST) при его проектировке была назначена на 2014 год, но несколько раз переносилась в связи с чрезмерной сложностью задачи и затратами на производство телескопа.

27 июня 2018 года NASA перенесло запуск телескопа на 30 марта 2021 года. Это произошло после того, как Независимая контрольная комиссия в составе НАСА единогласно рекомендовала продолжить разработку и тестирование телескопа для исправления технических недостатков проекта. Кроме увеличения сроков разработки выросли и расходы на миссию: стоимость разработки теперь оценивается в 8,8 миллиардов долларов, а общие затраты на всю миссию, включая работу после запуска, оцениваются в 9,66 миллиарда долларов.

7 января 2020 года было объявлено, что основные работы по созданию телескопа им. Джейма Уэбба завершены, но на протяжении 15 месяцев будет проведена еще серия наземных испытаний. В 2020 году аппаратура телескопа будет испытана на устойчивость к вибрации и к шуму при запуске ракетой-носителем Ariane 5, будет заменена часть электронной аппаратуры, нештатно сработавшей во время предыдущих испытаний, а затем будет еще одна проверка всех систем, чтобы оценить, как комплексные испытания повлияли на аппаратуру обсерватории.

31 марта 2020 NASA сообщило об успешном испытании полного развертывания всего зеркала со специальным прикрепленным оборудованием для компенсации гравитации, чтобы имитировать невесомость.

Первичными задачами JWST являются: обнаружение света первых звезд и галактик, сформированных после Большого взрыва, изучение формирования и развития галактик, звезд, планетных систем и происхождения жизни.

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