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Космос

Затерявшаяся среди миллионов. Новая космическая красота глазами «Хаббла»

National Geographic Россия
08 июня 2020
NGC 2608
NGC 2608, спиральная галактика с перемычкой, находящаяся в созвездии Рак
Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.
Знакомьтесь: спиральная галактика NGC 2608

В рубрике «Изображение недели» на сайте миссии «Хаббл» появилась очередная красота. На этот раз главным героем стала NGC 2608, спиральная галактика с перемычкой, находящаяся в созвездии Рак. Она похожа на уменьшенную и немного вытянутую версию нашего Млечного Пути; ее серебристо-голубые и красноватые рукава скреплены между собой горизонтальной перемычкой.

На изображениях, сделанных с помощью «Хаббла», яркие звезды Млечного Пути иногда выглядят, как светящиеся точки с яркими бликами (для этого феномена есть специальный термин — lens flare). Несколько подобных звезд можно найти и на этом изображении: одна, например, находится в правом нижнем углу, другая — прямо над центром галактики. Однако большинство точек вокруг NGC бледнее и на поверку оказываются тысячами далеких галактик. Таким образом, NGC 2606 — это лишь одна из бесчисленного множества родственных структур.

Ранее «Хаббл» уже показывал нечто подобное. Например, вот здесь в одном поле зрения запечатлены более трех тысяч галактик.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— спиральную галактику с одним рукавом;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

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