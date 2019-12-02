Завораживающий танец галактик перед слиянием: фото

Галактика на фото слева — NGC 6285, справа — NGC 6286: вместе они создают дуэт Arp 293. Гравитационное притяжение вытягивает из них струи газа и пыли, искажая формы и размывая их очертания для земных наблюдателей.

Галактическая система Arp 293 расположена в созвездии Дракона (Draco) на расстоянии более 250 миллионов световых лет от нашей планеты. В исследовании 2012 года говорится, что каждая крупная галактика «пережила» хотя бы одно слияние за последние 9 миллиардов лет.