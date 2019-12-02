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Космос

Завораживающий танец галактик перед слиянием: фото

02 декабря 2019
Arp 293
Галактическая система Arp 293, созвездие Дракона (Draco)
Фото: NASA
Очередной шикарный снимок, созданный космическим телескопом «Хаббл».

Галактика на фото слева — NGC 6285, справа — NGC 6286: вместе они создают дуэт Arp 293. Гравитационное притяжение вытягивает из них струи газа и пыли, искажая формы и размывая их очертания для земных наблюдателей.

Галактическая система Arp 293 расположена в созвездии Дракона (Draco) на расстоянии более 250 миллионов световых лет от нашей планеты. В исследовании 2012 года говорится, что каждая крупная галактика «пережила» хотя бы одно слияние за последние 9 миллиардов лет.