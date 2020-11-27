Земля оказалась ближе к сверхмассивной черной дыре нашей Галактики, чем мы думали

Согласно новой карте галактики Млечный Путь, Солнечная система находится не там, где мы думали. Она не только расположена ближе к центру галактики и сверхмассивной дыре Стрелец A *, но и вращается быстрее.

Это не означает, что Солнечной системе угрожает опасность; карта лишь была скорректирована для более точного определения нашего местоположения в галактике.

Традиционно составление космических карт осложнено их трехмерной структурой. Относительно легко нанести на карту двумерные координаты звезд и других космических объектов, но расстояние до этих объектов определить намного сложнее.

Однако, расстояния важны — они помогают нам определять собственную яркость объектов. Хорошим недавним примером этого является Бетельгейзе, красный гигант, который оказался ближе к Земле, чем предполагали предыдущие измерения. Это означает, что эта звезда не такая большая и яркая, как мы думали.