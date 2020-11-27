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Космос

Земля оказалась ближе к сверхмассивной черной дыре нашей Галактики, чем мы думали

National Geographic Россия
27 ноября 2020
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Фото: pixabay.com
Ученые, однако, успокаивают: нам не о чем беспокоиться.

Согласно новой карте галактики Млечный Путь, Солнечная система находится не там, где мы думали. Она не только расположена ближе к центру галактики и сверхмассивной дыре Стрелец A *, но и вращается быстрее.

Это не означает, что Солнечной системе угрожает опасность; карта лишь была скорректирована для более точного определения нашего местоположения в галактике.

Традиционно составление космических карт осложнено их трехмерной структурой. Относительно легко нанести на карту двумерные координаты звезд и других космических объектов, но расстояние до этих объектов определить намного сложнее.

Однако, расстояния важны — они помогают нам определять собственную яркость объектов. Хорошим недавним примером этого является Бетельгейзе, красный гигант, который оказался ближе к Земле, чем предполагали предыдущие измерения. Это означает, что эта звезда не такая большая и яркая, как мы думали.

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National Astronomical Observatory of Japan Японские исследователи измеряли меняющееся положение звезд Млечного Пути, учитывая различное положение Земли на орбите Солнца

Другой пример — объект CK Vulpeculae, звезда, взорвавшаяся 350 лет назад. На самом деле она находится намного дальше, а это означает, что ее взрыв был более ярким и энергичным, и требует корректировок данных, поскольку предыдущие анализы проводились на основании ее более близкого расположения к Земле.

Современные методы вычисления расстояний между космическими объектами становятся все совершеннее. Один из них, известный как астрометрия, был использован в радиоастрономическом обзоре, проведенном японской коллаборацией VERA.

VERA расшифровывается как очень длинная базовая интерферометрия. Исследование использовало ряд радиотелескопов по всему Японскому архипелагу, объединив данные так, чтобы они соответствовали наблюдениям телескопа диаметром в 2300 километров.

VERA, начавшая наблюдения в 2000 году, призвана помочь нам вычислить расстояния до радиоизлучающих звезд путем вычисления их параллакса. Невероятное разрешение в 10 миллионных долей дуги позволяет производить астрометрические измерения чрезвычайно высокой точности.

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National Astronomical Observatory of Japan Положение Солнечной системы в Млечном Пути

На основе первого каталога астрометрии VERA из 99 объектов, а также других наблюдений, астрономы создали карту положения и скорости этих объектов. Основываясь на этой карте, они рассчитали положение центра Галактики. 

В 1985 году Международный астрономический союз определил расстояние до центра Галактики как 27 700 световых лет. В прошлом году коллаборация GRAVITY пересчитала расстояние и обнаружила, что центр Млечного Пути находится в 26 673 световых годах от нас.

Измерения на основе VERA еще больше приблизили центр. Новое значение составляет 25 800 световых лет. Орбитальная скорость Солнечной системы тоже выше — 227 километров в секунду, а не 220 километров, как считалось ранее. 

Это изменение может показаться незначительным, но оно может повлиять на то, как мы измеряем и интерпретируем активность в галактическом центре, в том числе картину сложных взаимодействий вокруг Sgr A *.

Узнайте, как в самом сердце Млечного Пути была обнаружена «ископаемая галактика».

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