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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Космос

Земля в иллюминаторе: фантастическое таймлапс-видео от космонавта с МКС

Анастасия Баринова
08 ноября 2021
tomas2.jpg
Фото: European Space Agency
tomas.jpg
Фото: European Space Agency
Завершая работу на МКС, космонавт снял целый небольшой фильм, чтобы поделиться красотой, которую он увидел из космоса.

Французский астронавт Тома Песке уже во второй раз работает на МКС, представляя Европейское космическое агентство. Его прошлая миссия называлась «Проксима», в честь звезды из звездной системы Альфа Центавра. Название миссии, выбранное для нынешнего полета, дано в честь той же системы — «Альфа».

Песке регулярно публикует фотографии, сделанные с борта МКС, а недавно он создал эффектное таймлапс-видео. Космонавт настроил камеру на съемку с интервалом в две секунды, а затем объединил изображения в видеоролик с ускоренным воспроизведением кадров.

Поделившись видео, Песке охарактеризовал его как «спецвыпуск», где собраны все самые запоминающиеся и зрелищные моменты его миссии: северное сияние, молния, выход в открытый космос и многое другое.

«Устройтесь поудобнее, транслируйте его на свой самый большой экран и наслаждайтесь!»

Отправившись в космос 23 апреля 2021 года, Песке вернется на Землю до конца ноября. За это время он выполнит более 200 экспериментов, в том числе будет изучать влияние микрогравитации на поведение и стратегию слизевика Physarum Polycephalum.

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