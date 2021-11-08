Земля в иллюминаторе: фантастическое таймлапс-видео от космонавта с МКС

Французский астронавт Тома Песке уже во второй раз работает на МКС, представляя Европейское космическое агентство. Его прошлая миссия называлась «Проксима», в честь звезды из звездной системы Альфа Центавра. Название миссии, выбранное для нынешнего полета, дано в честь той же системы — «Альфа».

Песке регулярно публикует фотографии, сделанные с борта МКС, а недавно он создал эффектное таймлапс-видео. Космонавт настроил камеру на съемку с интервалом в две секунды, а затем объединил изображения в видеоролик с ускоренным воспроизведением кадров.