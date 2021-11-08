Земля в иллюминаторе: фантастическое таймлапс-видео от космонавта с МКС

Французский астронавт Тома Песке уже во второй раз работает на МКС, представляя Европейское космическое агентство. Его прошлая миссия называлась «Проксима», в честь звезды из звездной системы Альфа Центавра. Название миссии, выбранное для нынешнего полета, дано в честь той же системы — «Альфа».
Песке регулярно публикует фотографии, сделанные с борта МКС, а недавно он создал эффектное таймлапс-видео. Космонавт настроил камеру на съемку с интервалом в две секунды, а затем объединил изображения в видеоролик с ускоренным воспроизведением кадров.
Поделившись видео, Песке охарактеризовал его как «спецвыпуск», где собраны все самые запоминающиеся и зрелищные моменты его миссии: северное сияние, молния, выход в открытый космос и многое другое.
Отправившись в космос 23 апреля 2021 года, Песке вернется на Землю до конца ноября. За это время он выполнит более 200 экспериментов, в том числе будет изучать влияние микрогравитации на поведение и стратегию слизевика Physarum Polycephalum.