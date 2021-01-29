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Космос

Земля, Венера и Марс на одном снимке: фото от Solar Orbiter

National Geographic Россия
29 января 2021
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Венера при этом выглядит ярче всех.

Это изображение было сделано 18 ноября 2020 года камерой SoloHI на борту космического аппарата Solar Orbiter. На переднем плане видны Венера (слева), Земля (в центре) и Марс (справа). Солнце находится справа, вне кадра. 

«Solar Orbiter — это самая сложная научная лаборатория, когда-либо построенная для изучения Солнца и солнечного ветра. Она позволяет получать изображения нашей звезды с более близкого расстояния, чем мог бы сделать любой другой космический корабль», — говорится в заявлении Европейского Космического Агентства (ESA). 

«Гелиосферный имидж-сканер Solar Orbiter (SoloHI) — один из шести инструментов дистанционного зондирования на борту миссии. Во время путешествия они все еще калибруются в определенные периоды. SoloHI делает снимки солнечного ветра — потока заряженных частиц, постоянно выбрасываемых Солнцем в космическое пространство — путем улавливания света, рассеянного электронами на ветру», — ESA.

На видео, сделанном аппаратом, Венера, Земля и Марс немного движутся в поле зрения SoloHI, но их видимые движения различаются из-за их индивидуальных орбитальных движений вокруг Солнца.

Венера — самый яркий объект на изображениях. Она расположена примерно в 48 миллионах километров от Солнечного орбитального аппарата. Расстояние до Земли в тот день составляло 251 миллион километров и 332 миллиона километров до Марса.

Как отметили в агентстве, в момент записи Solar Orbiter находился на пути к Венере для гравитационного маневра, который произошел 27 декабря.

«Облет Венеры и Земли приблизит космический корабль к Солнцу и скорректирует его орбиту, чтобы увидеть нашу звезду с разных точек зрения», — говорится в сообщении ESA.

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