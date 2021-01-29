Земля, Венера и Марс на одном снимке: фото от Solar Orbiter

Это изображение было сделано 18 ноября 2020 года камерой SoloHI на борту космического аппарата Solar Orbiter. На переднем плане видны Венера (слева), Земля (в центре) и Марс (справа). Солнце находится справа, вне кадра.
«Solar Orbiter — это самая сложная научная лаборатория, когда-либо построенная для изучения Солнца и солнечного ветра. Она позволяет получать изображения нашей звезды с более близкого расстояния, чем мог бы сделать любой другой космический корабль», — говорится в заявлении Европейского Космического Агентства (ESA).
На видео, сделанном аппаратом, Венера, Земля и Марс немного движутся в поле зрения SoloHI, но их видимые движения различаются из-за их индивидуальных орбитальных движений вокруг Солнца.
Венера — самый яркий объект на изображениях. Она расположена примерно в 48 миллионах километров от Солнечного орбитального аппарата. Расстояние до Земли в тот день составляло 251 миллион километров и 332 миллиона километров до Марса.
Как отметили в агентстве, в момент записи Solar Orbiter находился на пути к Венере для гравитационного маневра, который произошел 27 декабря.
«Облет Венеры и Земли приблизит космический корабль к Солнцу и скорректирует его орбиту, чтобы увидеть нашу звезду с разных точек зрения», — говорится в сообщении ESA.