«Жуткое лицо из космоса». Как выглядит слияние двух галактик

В преддверии Хеллоуина кадр исполинской космической головы выглядит особенно жутко. Но если отбросить мысли о тёмных силах, разгулявшихся перед Днём всех святых, в изображении легко угадываются две галактики, находящиеся в процессе слияния.

Эта система из галактик называется Arp-Madore 2026-424. Она расположена на расстоянии 704 миллиона световых лет от Земли и имеет необычную форму из-за турбулентных эффектов, появившихся при столкновении. Система была впервые обнаружена в 1987 году астрономами Халтоном Арпом и Барри Мадором и классифицирована как кольцевая галактика.

YouTube-канал Центра космических полётов Годдарда (NASA) выпустил поздравление с Хеллоуином от имени телескопа «Хаббл» с участием Arp-Madore 2026-424.