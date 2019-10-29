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Космос

«Жуткое лицо из космоса». Как выглядит слияние двух галактик

29 октября 2019
Arp-Madore 2026-424
Система Arp-Madore 2026-424
Фото: NASA
heic1919b.jpg
Вид на Arp-Madore 2026-424 с Земли
Фото: NASA
Космический телескоп «Хаббл» сделал очередной восхитительный снимок.

В преддверии Хеллоуина кадр исполинской космической головы выглядит особенно жутко. Но если отбросить мысли о тёмных силах, разгулявшихся перед Днём всех святых, в изображении легко угадываются две галактики, находящиеся в процессе слияния.

Эта система из галактик называется Arp-Madore 2026-424. Она расположена на расстоянии 704 миллиона световых лет от Земли и имеет необычную форму из-за турбулентных эффектов, появившихся при столкновении. Система была впервые обнаружена в 1987 году астрономами Халтоном Арпом и Барри Мадором и классифицирована как кольцевая галактика.

YouTube-канал Центра космических полётов Годдарда (NASA) выпустил поздравление с Хеллоуином от имени телескопа «Хаббл» с участием Arp-Madore 2026-424.

Кольцевая галактика Arp-Madore 2026-424 также запечатлена на двух других видео с YouTube-канала «Хаббла»: одно показывает слияние, а другое — приближение от вида с Земли к галактике.

«Кольцевые галактики редки — для образования им нужно столкнуться при правильном угле», — spacetelescope.org, сайт телескопа «Хаббл».