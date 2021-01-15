Зонд InSight оставил надежду забуриться в недра Марса

NASA официально объявило о прекращении работы инструмента для измерения температуры под поверхностью Марса, установленного на зонде InSight.
Инструмент под названием Мole («Крот») был разработан инженерами из Германского центра авиации и космонавтики (DLR). Он пытался пробурить марсианскую поверхность с начала 2019 года для того, чтобы измерить температуру под поверхностью грунта планеты.
Инструмент должен был проникнуть в недра планеты. Это должно было получится с помощью технологии, когда аппарат бурит и одновременно закапывает себя, чтобы за счет дополнительного веса преодолевать сопротивление грунта планеты.
Мole — самый важный и сложный прибор аппарата InSight, который позволял зонду быть целой геологической лабораторией. Так что его потеря — большой удар для науки. Однако реализация миссии изначально была чрезвычайно сложной, и разработчикам было об этом известно.
Работа «Крота» заключалась в том, чтобы зарыться в поверхность Марса на глубину до 5 метров. Трос, соединяющий прибор с посадочным модулем был равномерно оснащен тепловыми датчиками. Изучая тепловые свойства недр планеты, ученые могли бы многое узнать о ее геологической истории.
С самого начала развертывания прибора в марте 2019 года он столкнулся с проблемами. «Крот» смог пробурить Марс лишь на 2-3 сантиметра Ожидалось, что зонд, оснащенный «кротом», сам проложит себе путь через песчаную местность. Но, поскольку марсианская почва скомковалась, весь модуль InSight застрял на месте. В результате пришлось приказать аппарату ударить себя ковшом, чтобы освободиться. Ученые пытались использовать боковое давление и очистку поверхности Марса тем же ковшом аппарата, но это все равно не помогло инструменту забуриться на ожидаемую глубину. Теперь NASA оставило надежды осуществить эту задачу.
Другие инструменты посадочного модуля, включая сейсмометр, метеостанцию и прибор Rotation and Internal Structure Experiment, все еще работают. Так что миссия по-прежнему имеет научное значение – зонд делает снимки Марса, прислушивается к марсотрясениям, записывает звук ветра на Красной планете. И хотя «Крот» потерпел неудачу, несмотря на все усилия сотрудников NASA и DLR, этот результат может посеять семена будущего успеха.
«К счастью, мы многому научились, что пойдет на пользу будущим миссиям, которые пытаются раскопать недра планеты. Мы очень гордимся нашей командой, которая усердно трудилась для миссии. Было удивительно видеть, как неполадки устранялись с расстояния в миллионы километров.
Вот почему мы в NASA рискуем — мы должны раздвигать границы технологий, чтобы узнать, что работает, а что нет. В этом смысле мы добились успеха: мы многому научились, что принесет пользу будущим миссиям на Марс и другие планеты. И мы благодарим наших немецких партнеров из DLR за предоставление этого прибора и за их сотрудничество», — заявил Томас Зурбюхен, помощник администратора по науке в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.
Зонд InSight стартовал с Земли в мае 2018 года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса,