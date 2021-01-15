Зонд InSight оставил надежду забуриться в недра Марса

Другие инструменты посадочного модуля, включая сейсмометр, метеостанцию и прибор Rotation and Internal Structure Experiment, все еще работают. Так что миссия по-прежнему имеет научное значение – зонд делает снимки Марса, прислушивается к марсотрясениям, записывает звук ветра на Красной планете. И хотя «Крот» потерпел неудачу, несмотря на все усилия сотрудников NASA и DLR, этот результат может посеять семена будущего успеха.

«К счастью, мы многому научились, что пойдет на пользу будущим миссиям, которые пытаются раскопать недра планеты. Мы очень гордимся нашей командой, которая усердно трудилась для миссии. Было удивительно видеть, как неполадки устранялись с расстояния в миллионы километров.

Вот почему мы в NASA рискуем — мы должны раздвигать границы технологий, чтобы узнать, что работает, а что нет. В этом смысле мы добились успеха: мы многому научились, что принесет пользу будущим миссиям на Марс и другие планеты. И мы благодарим наших немецких партнеров из DLR за предоставление этого прибора и за их сотрудничество», — заявил Томас Зурбюхен, помощник администратора по науке в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Зонд InSight стартовал с Земли в мае 2018 года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса,