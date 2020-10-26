Зонд, направляющийся к Меркурию, снял Венеру с близкого расстояния: видео

Снимки пришлось немного обработать, так как Венера была настолько яркой, что фотографии получались слишком насыщенными даже при минимальной выдержке.

Зонд BepiColombo направляется к Меркурию, но на пути к самой близкой к Солнцу планете аппарат совершит два гравитационных маневра вокруг Венеры. Нынешнее сближение было первым по счету, а следующее запланировано на август 2021 года.

Во время сближения руководители миссии запустили прибор Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS) для сбора данных об атмосфере Венеры, однако этот прибор не способен обнаружить фосфин — биомаркер, который недавно стал сенсацией, будучи найденным в верхних слоях венерианских облаков.

Еще один прибор — спроектированный в России МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр) — должен проверить атмосферу Венеры на наличие водяных паров. BepiColombo был запущен с Земли в октябре 2018 года. Планируется, что он выйдет на стабильную орбиту Меркурия в декабре 2025 года.

Достигнув атмосферы Меркурия, космический аппарат весом 4,1 тонны будет изучать состав поверхности планеты и окружающее его пространство, оценит геологическую историю Меркурия, проанализирует происхождение магнитного поля и исследует его взаимодействие с солнечным ветром, а также картирует распространенность водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.

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