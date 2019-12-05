Зонд NASA зафиксировал «переворачивающееся» магнитное поле Солнца, подлетев на рекордно близкое расстояние
Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe в августе 2018 года приблизился к нашей звезде на рекордно близкое для созданных человеком аппаратов — оно составило 24 миллиона километров. Зонд собрал огромный объем данных, на обработку которых ушло более года. Исследователи начали понемногу обнародовать результаты своего анализа: первые статьи, опубликованные в журнале Nature, содержат информацию, способную изменить представление о рождении, развитии и смерти звёзд.
Главным открытием стала повышенная изменчивость магнитного поля Солнца при приближении к его поверхности. Оно характеризуется силами, действующими в разных направлениях. Направление магнитного поля вблизи поверхности может внезапно повернуться на 180 градусов, вызывая локальные возмущения — они могут обратиться даже на само Солнце. Эти явления ученые окрестили switchbacks (англ. «американскими горками»).
Причины явления пока остаются для ученых загадкой, но в конечном итоге они могут помочь нам понять, как энергия звезды распространяется по всей Солнечной системе.
Ученые также обнаружили, что солнечная радиация испаряет частицы космической пыли, очищая вокруг себя зону размером 5,6 миллиона километров.
Еще одним открытием стала скорость солнечных ветров: они двигаются почти в 10 раз быстрее, чем предполагалось. Также в ходе миссии стало ясно, что они вращаются вокруг Солнца, а не запускаются под прямым углом с поверхности звезды.
Parker Solar Probe совершил полет по третьей научной орбите вокруг Солнца из 24 запланированных. Максимальное приближение состоится 24 декабря 2024 года — оно составит до 8,5 солнечных радиусов (около 6 млн километров). При этом Parker Solar Probe разгонится до скорости около 700 тысяч километров в час, что станет рекордом скорости для аппаратов, созданных человеком. Окончание миссии запланировано на 2025 год.