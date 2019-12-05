Зонд NASA зафиксировал «переворачивающееся» магнитное поле Солнца, подлетев на рекордно близкое расстояние

Главным открытием стала повышенная изменчивость магнитного поля Солнца при приближении к его поверхности. Оно характеризуется силами, действующими в разных направлениях. Направление магнитного поля вблизи поверхности может внезапно повернуться на 180 градусов, вызывая локальные возмущения — они могут обратиться даже на само Солнце. Эти явления ученые окрестили switchbacks (англ. «американскими горками»).

Причины явления пока остаются для ученых загадкой, но в конечном итоге они могут помочь нам понять, как энергия звезды распространяется по всей Солнечной системе.