Зонд New Horizons достиг отметки в 50 а.е. от Солнца: вспоминаем его подвиги
В NASA сообщили о достижении редкой вехи в освоении космоса. Космический зонд New Horizons, основной целью которого было изучение Плутона, удалился на расстояние 50 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца – 149 597 870 700 метров), что составляет примерно 7,5 миллиарда километров.
New Horizons – всего лишь пятый космический корабль, достигший такой отметки после «Вояджера-1», «Вояджера-2», «Пионера-10» и «Пионера-11».
Чтобы отметить это событие, New Horizons недавно сфотографировал участок в поясе Койпера, где располагается «Вояджер-1». Разумеется, сам аппарат на снимке рассмотреть нельзя (для этого Вояджеру нужно бы быть примерно в триллион раз больше его реальных размеров). Местоположение «Вояджера-1» известно благодаря радиосопровождению NASA.
Запущенный 19 января 2006 года зонд New Horizons многократно вписал свое имя в историю. Гравитационный маневр вокруг Юпитера в феврале 2007 года позволил аппарату разогнаться до скорости 58 500 километров в час или 16,25 километра в секунду. Благодаря этому New Horizons стал самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом.
New Horizons успешно осуществил первое исследование системы Плутона в июле 2015 года, после чего отправился в пояс Койпера и в 2019 стал первым аппаратом, изучившим объект пояса. Им стал двойной транснептуновый астероид под названием Аррокот.
Со своего уникального места в поясе Койпера New Horizons проводит уникальные наблюдения. Даже расположение звезд из этого места отличается от того, что мы видим с Земли.
Члены команды New Horizons используют гигантские телескопы, такие как японская обсерватория Subaru, для сканирования неба в поисках потенциально интересных объектов для исследования. Этим летом команда миссии передаст обновление программного обеспечения для аппарата, что расширить его научные возможности. Ядерная батарея космического корабля должна обеспечить ему стабильную работу до конца 2030-х годов.
Почитайте, как недавно New Horizons заставил ученых засомневаться в количестве галактик во Вселенной и поломать голову над происхождением света в ней.