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Космос

Зонд New Horizons достиг отметки в 50 а.е. от Солнца: вспоминаем его подвиги

National Geographic Россия
20 апреля 2021
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New Horizons в космическом пространстве в представлении художника
Фото: NASA
Из рукотворных объектов дальше находятся только «Вояджеры» и «Пионеры».

В NASA сообщили о достижении редкой вехи в освоении космоса. Космический зонд New Horizons, основной целью которого было изучение Плутона, удалился на расстояние 50 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца – 149 597 870 700 метров), что составляет примерно 7,5 миллиарда километров. 

New Horizons – всего лишь пятый космический корабль, достигший такой отметки после «Вояджера-1», «Вояджера-2», «Пионера-10» и «Пионера-11». 

«Трудно представить что-то настолько далекое. Единственное, что делает это расстояние ощутимым, – это количество времени, за которое приходит подтверждение, что космический корабль получает наши инструкции. После запуска New Horizons это происходило почти мгновенно, а сейчас требуется порядка 14 часов», – Элис Боуман, руководитель миссии New Horizons.

Чтобы отметить это событие, New Horizons недавно сфотографировал участок в поясе Койпера, где располагается «Вояджер-1». Разумеется, сам аппарат на снимке рассмотреть нельзя (для этого Вояджеру нужно бы быть примерно в триллион раз больше его реальных размеров). Местоположение «Вояджера-1» известно благодаря радиосопровождению NASA.

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NASA Местоположение «Вояджера-1» отмечено на снимке желтым кружком. Этот аппарат находится на расстоянии более 152 астрономических единиц от Солнца, что примерно соответствует 22,9 миллиарда километров

Запущенный 19 января 2006 года зонд New Horizons многократно вписал свое имя в историю. Гравитационный маневр вокруг Юпитера в феврале 2007 года позволил аппарату разогнаться до скорости 58 500 километров в час или 16,25 километра в секунду. Благодаря этому New Horizons стал самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом. 

New Horizons успешно осуществил первое исследование системы Плутона в июле 2015 года, после чего отправился в пояс Койпера и в 2019 стал первым аппаратом, изучившим объект пояса. Им стал двойной транснептуновый астероид под названием Аррокот. 

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NASA Местоположение New Horizons и его предшественников

Со своего уникального места в поясе Койпера New Horizons проводит уникальные наблюдения. Даже расположение звезд из этого места отличается от того, что мы видим с Земли. 

Члены команды New Horizons используют гигантские телескопы, такие как японская обсерватория Subaru, для сканирования неба в поисках потенциально интересных объектов для исследования. Этим летом команда миссии передаст обновление программного обеспечения для аппарата, что расширить его научные возможности. Ядерная батарея космического корабля должна обеспечить ему стабильную работу до конца 2030-х годов. 

Почитайте, как недавно New Horizons заставил ученых засомневаться в количестве галактик во Вселенной и поломать голову над происхождением света в ней. 

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