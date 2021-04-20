Зонд New Horizons достиг отметки в 50 а.е. от Солнца: вспоминаем его подвиги

В NASA сообщили о достижении редкой вехи в освоении космоса. Космический зонд New Horizons, основной целью которого было изучение Плутона, удалился на расстояние 50 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца – 149 597 870 700 метров), что составляет примерно 7,5 миллиарда километров.

New Horizons – всего лишь пятый космический корабль, достигший такой отметки после «Вояджера-1», «Вояджера-2», «Пионера-10» и «Пионера-11».