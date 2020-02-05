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Космос

Зонд «Паркер» пережил четвертое сближение с Солнцем

Анастасия Баринова
05 февраля 2020
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Фото: NASA
Всего планируется 24 сближения.

В конце января солнечный зонд «Паркер» начал четвертое по счету сближение с Солнцем. 29 января аппарат пролетел на расстоянии 18,6 миллиона километров от звезды, что на настоящее время является рекордно близкой дистанцией. Еще одно достижение — из области скорости рукотворного объекта: аппарат разогнался до 393 044 километров в час (109 км/с).

1 февраля зонд вышел на связь с Землей и сообщил об исправной работе всех систем. Передача собранных данных запланирована на март.

«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза. Аппарат будет измерять характеристики солнечной атмосферы и солнечного ветра, исследовать электромагнитные поля вблизи звезды и выполнять другие задачи.

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Предыдущий рекорд был поставлен «Паркером» в августе 2018 года, когда он достиг скорости 247 000 км/ч и находился на расстоянии 42,7 млн. км от Солнца.