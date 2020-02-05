Зонд «Паркер» пережил четвертое сближение с Солнцем

1 февраля зонд вышел на связь с Землей и сообщил об исправной работе всех систем. Передача собранных данных запланирована на март.

«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза. Аппарат будет измерять характеристики солнечной атмосферы и солнечного ветра, исследовать электромагнитные поля вблизи звезды и выполнять другие задачи.