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Космос

Звездное небо марта: астрономический прогноз

Анастасия Баринова

Фото: Московский планетарий
Фото: Московский планетарий
Фото: Московский планетарий

Фото: Московский планетарий

Зимние созвездия постепенно склоняются к горизонту, уступая место созвездиям весеннего неба.

Март – не самый богатый на астрономические события месяц, зато в календаре есть несколько значимых дат. Каждое второе воскресенье (13 марта в этом году) отмечается Международный день планетариев (International Day of Planetaria). Его цель – знакомство с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Впервые он был проведен в 1990 году по инициативе итальянских астрономов, а Россия присоединилась к торжествам в 1995-м.

50 лет назад, 3 марта, к Юпитеру была запущена станция «Пионер-10», а 10 марта 1977 года, 45 лет назад, были открыты первые девять колец Урана. 

20 марта в 18:33 по московскому времени в Северном полушарии официально начнется весна. Двигаясь по эклиптике, Солнце в этот момент пересекает небесный экватор и перемещается из Южного полушария в Северное. С этого времени туда приходит астрономическая весна, а в Южное полушарие – осень. Световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро растет: от 10 часов 45 минут до 13 часов 04 минут.

Полуденная высота Солнца за месяц увеличится с 26 до 38 градусов (Московский планетарий приводит эти показатели по широте, на которой расположена столица).

Март – самое лучшее время для наблюдения Венеры. Весь месяц сразу после захода Солнца в западной части неба можно любоваться яркой «вечерней звездой». Она движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Стрелец, 6 марта переходя в созвездие Козерог. Планета наблюдается на юго-востоке на утреннем небе, удаляясь к западу от Солнца до 46,5 градусов к максимальной элонгации 20 марта. Видимый диаметр Венеры уменьшается 32” до 22”, а фаза увеличивается от 0,38 до 0,55. С помощью телескопа можно разглядеть яркий серп без деталей, переходящий в полудиск, а затем – в овал.

Фото: Московский планетарий
Фото: Московский планетарий

С вечера в юго-западной части неба видны зимние созвездия, которые постепенно склоняются к горизонту, уступая место весенним. Большая Медведица находится вблизи зенита, и семь ярких звезд небесного «Ковша» –  Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар и Бенетнаш – различимы очень хорошо, а люди с хорошим зрением видят рядом с Мицаром еще одну звезду – Алькор.

Фото: Московский планетарий
Фото: Московский планетарий

На юге около Большой Медведицы расположено созвездие Лев с яркой звездой Регул. На востоке восходит Змееносец, над ним – созвездие Геркулес, а выше – узнаваемый астеризм Голова Дракона. Это неправильный четырехугольник, состоящий из звезд β (Растабан), γ (Этамин), ν и ξ Дракона. В северо-восточной области неба поднимается Лира, вблизи горизонта – Лебедь, на западе заходит Орион, а над ним располагаются Возничий и Близнецы.

А уже в апреле нас ждет первый весенний звездопад – Лириды.

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