Звездопад и парад планет: астрономический январь-2022

Наступивший год порадует любителей звездного неба интересными астрономическими явлениями. Уже с конца декабря в небе выстроился уникальный «парад планет», который продлится до 7 января 2022 года. Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера будут ярко сиять, располагаясь цепочкой и постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем.

Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон: они тоже участвуют в параде, но скрыты в лучах Солнца и не наблюдаемы. Увидеть сразу всю новогоднюю небесную «гирлянду» можно начиная с утра, когда в зоне обзора присутствует Марс, и продолжая вечерами с 16:00 до 18:00 мск, когда все светила находятся низко на юго-западе. Лучшее время наблюдения – до 17:00 мск. Уже через час после этого скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 уходит Сатурн, а после 20:30 мск – Юпитер. Нептун будет заметен до полуночи, а Уран, хоть и всю ночь, но только в телескопы.