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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Космос

Звездопад и парад планет: астрономический январь-2022

Анастасия Баринова
31 декабря 2021
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Фото: Cheng Luo/NASA
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Фото: Московский планетарий
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Фото: Московский планетарий
Звездное зимнее небо богато на красочные события.

Наступивший год порадует любителей звездного неба интересными астрономическими явлениями. Уже с конца декабря в небе выстроился уникальный «парад планет», который продлится до 7 января 2022 года. Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера будут ярко сиять, располагаясь цепочкой и постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем.

Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон: они тоже участвуют в параде, но скрыты в лучах Солнца и не наблюдаемы. Увидеть сразу всю новогоднюю небесную «гирлянду» можно начиная с утра, когда в зоне обзора присутствует Марс, и продолжая вечерами с 16:00 до 18:00 мск, когда все светила находятся низко на юго-западе. Лучшее время наблюдения – до 17:00 мск. Уже через час после этого скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 уходит Сатурн, а после 20:30 мск – Юпитер. Нептун будет заметен до полуночи, а Уран, хоть и всю ночь, но только в телескопы.

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Московский планетарий

4 -5 января к новогоднему параду присоединится серп молодой Луны. Наилучшие условия видимости сложатся на юге России: там планеты располагаются выше над горизонтом. А продолжатся новогодние астрономические праздники мощным звездопадом Квадрантиды.

Его пик приходится на 3 января, когда ожидается до 120 метеоров в час, или по 1-2 метеора в минуту при ясном небе! Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом.

Сам радиант располагается под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас. Ранее считалось, что здесь находится созвездие «Стенной Квадрант», но современная астрономия пересмотрела данные и разнесла его составляющие по другим созвездиям. Однако название «Квадрантиды» для метеорного потока сохранилось.

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Sidney Hall/Wikipedia

Квадрантиды предложет идеальные условия видимости на всей территории России, и молодая Луна не помешает наблюдению. В эти же дни, 4 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам видеть самый большой диск Солнца в 2022 году.

Расстояние между Солнцем и нашей планетой будет минимальным, составив 147105046,58159 км (0,9833365 а.е.). Видимый диаметр Солнца – 32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально. Специалисты напоминают, что смотреть прямо на Солнце без защитной оптики нельзя: это навредит зрению.

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Московский планетарий

Двойная видимость Венеры – еще одно зимнее астрономическое событие. 9 января 2022 года планета окажется в нижнем соединении с Солнцем. В это время она находится на небесной сфере значительно выше светила (8°), что дает ее «двойную видимость»: по утрам и вечерам. А Меркурий нужно «ловить», пока небо еще светлое. В начале и середине месяца он заметен вечером у горизонта на юго-западе в созвездии Козерог не более часа. В нижнем соединении с Солнцем Меркурий окажется 23 января.

5 января исполнится 130 лет первым фотографиям полярного сияния. Несмотря на то, что людям это явление известно с незапамятных времен, только в 1982 году техника позволила запечатлеть его. Первопроходцем стал немецкий ученый Мартин Брендел, сняв небо на севере Норвегии.

Узнайте, где и как лучше снимать северное сияние.

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