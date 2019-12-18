«Звездотрясения» как мера возраста Млечного Пути

Млечный Путь, подобно многим другим спиральным галактикам, состоит из двух дискообразных образований — тонкого и толстого диска. Толстый диск охватывает тонкий и содержит около 20% звезд нашей галактики. Исследовали считали, что он старше тонкого собрата из-за состава его светил (с большим содержанием металлов) и большей «пышности».

В недавнем исследовании группа ученых воспользовалась данными телескопа «Кеплер» (Kepler), завершившего свою миссию в конце 2018 года. Исследователи из австралийского научного центра CAASTRO изучили собранные в ходе миссии измерения «звездотрясений» в толстом диске Млечного Пути. Исходя из проведенного анализа, ученые пришли к выводу, что возраст толстого диска приблизительно равен 10 миллионам лет.

Их работа «Исследование K2-HERMES: возраст и металличность толстого диска» недавно была опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), одном из ведущих научных журналов мира по астрономии и астрофизике. Главой исследовательской группы стал доктор Санджиб Шарма из Сиднейского астрономического института и CAASTRO.