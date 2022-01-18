Уральские ученые отредактировали гены коровы

В рамках проекта, запущенного Уральским федеральным аграрным научно-исследовательским центром УрО РАН, команда генетиков, эмбриологов, биологов и ветеринарных врачей разрабатывает технологию редактирования генома крупного рогатого скота. Результат был достигнут спустя три года: ученые смогли получить животное с заранее заданными признаками.

Идея проекта состоит в том, чтобы направить передовые разработки на создание животных с улучшенными признаками в короткие сроки – путем прямого внесения небольших изменений в геном. Участниками экспериментов стали черно-пестрые голштинизированные коровы – распространенная порода молочного скота на Урале.

Ученые работали с участками ДНК, отвечающими за восприимчивость к лейкозу, комолость (безрогость) и выработку гипоаллергенного молока. Специалисты использовали технологию CRISPR/Cas9, которая позволяет изменять фрагменты ДНК. Без инновационных технологий улучшение характеристик коров происходит традиционно, через селекционную работу, и для этого требуется несколько десятилетий.