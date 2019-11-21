Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала

Исследователи из Московского физико-технического института совместно с инженерами компаний Т8 (Россия) и Corning Incorporated (США) создали систему передачи высокоскоростного сигнала на большие расстояния без активного промежуточного усиления.

Подобные системы помогут провести интернет и другие виды связи в отдаленные населенные пункты. Результаты работы опубликованы в журнале IEEE Photonics Technology Letters.

В странах с большими незаселенными пространствами, таких как Россия или Канада, существует проблема с прокладкой систем коммуникаций. Для передачи информации требуется постройка промежуточных станций усиления сигнала, иначе он не дойдет до пункта назначения.

Чтобы удешевить связь на дальние расстояния, изобретаются оптоволоконные системы, которые могут передавать сигнал без усиления по пути. Сегодня существуют системы, способные связывать станции на расстоянии до 500 км со скоростью до 100 Гб/с.

Авторам новой работы удалось передать сигнал на расстояние 520 км со скоростью 200 Гб/с. Ранее подобное соотношение скорости и дальности достигалось только в научных лабораториях.

Для передачи использовали кабели компании Corning, доступные для покупки. Это делает технологию передачи применимой в полевых условиях. Чтобы сигнал не затух, его усилили в самом начале, а затем удаленно в двух промежуточных пунктах.