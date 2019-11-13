Установлена причина непальских землетрясений 2015 года

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде подтвердили гипотезу, появившуюся у сейсмологов после серии сокрушительных землетрясений в Непале в 2015 году. Тогда в результате двух сильных толчков и серии афтершоков погибло около девяти тысяч человек и было ранено более 22 тысяч.
Исследователи создали новую геометрическую модель основного гималайского разлома, тянущегося от Пакистана до Мьянмы и появившегося в результате продолжающегося столкновения между Индийской и Евразийской тектоническими плитами. Именно в результате взаимодействия этих плит произошла трагедия в Непале, а также разрушительное землетрясение в Кашмире в 2005 году, в результате которого погибло около 100 тысяч человек.
Ученые проанализировали множественные небольшие землетрясения и толчки в этом регионе, чтобы определить основные точки напряжения в разломе. По их словам, очень важную роль в возникновении землетрясения имеет форма разлома и то, каким образом блоки камней перемещаются относительно других пород при толчках. Исследователи пришли к выводу, что разлом все еще находится в «напряженном» состоянии и, что событие 2015 года, возможно, увеличило вероятность еще одного крупного землетрясения.