Установлена причина непальских землетрясений 2015 года

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде подтвердили гипотезу, появившуюся у сейсмологов после серии сокрушительных землетрясений в Непале в 2015 году. Тогда в результате двух сильных толчков и серии афтершоков погибло около девяти тысяч человек и было ранено более 22 тысяч.

Исследователи создали новую геометрическую модель основного гималайского разлома, тянущегося от Пакистана до Мьянмы и появившегося в результате продолжающегося столкновения между Индийской и Евразийской тектоническими плитами. Именно в результате взаимодействия этих плит произошла трагедия в Непале, а также разрушительное землетрясение в Кашмире в 2005 году, в результате которого погибло около 100 тысяч человек.