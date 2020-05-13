Как узнать возраст по походке?

Изучением связи возраста и походки занимались специалисты из университета Осаки. Участниками эксперимента стало более 4 000 людей всех возрастов; в задачу каждого из них входило несколько раз пройти шестиметровую дистанцию. Все действия записывались на камеру; учитывались длина шага, движения рук, напряжение мышц спины и другие параметры. Это позволило создать интерактивную базу данных, содержащую различные типы ходьбы.

Оказалось, что ярко выраженный стиль походки формируется у человека приблизительно к 20 годам. После 40 лет люди сильнее, чем прежде, размахивают руками. С прямой спиной человек ходит примерно до 30 лет, а затем постепенно начинает при ходьбе сутулиться. И несмотря на то, что мужчины и женщины имеют разную пластику движения — возрастные характеристики походки оказались для них одинаковыми.

На основе полученных данных был создан аппарат, способный быстро проанализировать информацию и выдать результат. Он также был новым экспонатом временной выставки (2016) в Национальном музее передовой науки и технологии (National Museum of Emerging Science and Innovation) в Токио, где любой желающий мог проверить, какому возрасту соответствует его походка. Ученые поясняют, что если молодой человек узнает, что он ходит как старик — это, возможно, станет стимулом к занятиям спортом.

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