В 1110 году Луна исчезла с небосвода. Объяснение этому нашли во льдах

Почти тысячелетие назад в атмосферу Земли проникло гигантское облако частиц богатых серой. Это привело к затемнению небосвода на несколько месяцев или даже лет, прежде чем частицы не осели на землю.

Ученые выяснили это, пробурив и проанализировав ледяные керны. В образцах были найдены аэрозоли серы, образовавшейся при извержении вулканов и достигнувшие стратосферы. Лед может сохранять свидетельства вулканической активности в течение невероятно долгого времени. Однако определить точную дату события, следы которого обнаружили в кернах, не так просто.

Ранее ученые предполагали, что сернистые отложения появились в результате крупного извержения 1104 года исландского вулкана Гекла, который в средневековье называли «Воротами в ад». Но эти данные опровергаются результатами нового исследования, проведенного группой ученых под руководством палеоклиматолога Себастьена Гийе из Женевского университета в Швейцарии.

По данным исследователей, Гекла не могла быть виновником загрязнения атмосферы, поскольку отложения в кернах относятся к более позднему периоду — с конца 1108 до начала 1113 года. Ученые обратились к историческим документах в поисках старых описаний необычных лунных затмений, которые могли бы соответствовать изменениям в стратосфере в ходе крупных извержений.