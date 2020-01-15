В 2019 году зафиксирован температурный рекорд Мирового океана

Новое исследование Мирового океана показало, что в 2019 году он был теплее, чем когда-либо в истории человечества — в особенности на глубине до 2 000 метров. Авторы работы — 14 ученых из 11 институтов по всему миру — сообщают, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений за температурой океана.
Авторы опубликовали результаты работы в журнале Advances in Atmospheric Sciences («Достижения в области атмосферных наук») с призывом к людям обратить вспять изменение климата. Согласно исследованию, температура океана в 2019 году примерно на 0,075°C выше средней за 1981–2010 годы. Чтобы достичь этой температуры, океану потребовалось бы 228 000 000 000 000 000 000 000 (228 секстиллионов) Джоулей.
«Здесь действительно много нулей. Для более легкого восприятия, я провел расчет. Атомная бомба в Хиросиме взорвалась с энергией около 63 триллионов Джоулей. Тепло, которое мы привнесли в Мировой океан за последние 25 лет, сравнимо с 3,6 миллиардами взрывов атомных бомб в Хиросиме. Это измерение потепления океана неопровержимо и является еще одним доказательством глобального потепления. Нет никаких других правдоподобных вариантов объясняющих это нагревание, кроме выделения парниковых газов в результате деятельности человека», — Лицзин Ченг, ведущий автор статьи.
Авторы использовали относительно новый метод анализа из Института физики атмосферы (IAP) для учета данных и расхождений во времени в приборах, которые ранее использовались для измерения теплоты океана, особенно от поверхности и до глубины 200 метров. Новые данные позволили исследователям изучить тенденции нагревания, восходящие к 50-м годам прошлого века. Это исследование также включает изменения температуры океана, зарегистрированные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) в США. Два независимых набора данных указывают на то, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений за глобальными температурами океана.
По словам ученых, последствия нагревания океана уже проявляются в виде более экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и негативного воздействия на океанских животных. Исследователи также обнаружили, что за последние шесть десятилетий прирост нагрева Мирового океана составил 450%, что отражает значительное ускорение глобального изменения климата.
Лицзин Ченг отмечает, что следствием нагревания океана является сокращение количества растворенного в океане кислорода, что наносит ущерб океанской жизни, увеличивает силу штормов и влияет на рыболовство и экономику, связанную с океаном.
Читайте также о тайне гигантской мертвой зоны в Тихом океане или посмотрите видео о том, как прошли 47 лет таяния ледника на Аляске за 14 секунд.