В 2019 году зафиксирован температурный рекорд Мирового океана

Новое исследование Мирового океана показало, что в 2019 году он был теплее, чем когда-либо в истории человечества — в особенности на глубине до 2 000 метров. Авторы работы — 14 ученых из 11 институтов по всему миру — сообщают, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений за температурой океана.

Авторы опубликовали результаты работы в журнале Advances in Atmospheric Sciences («Достижения в области атмосферных наук») с призывом к людям обратить вспять изменение климата. Согласно исследованию, температура океана в 2019 году примерно на 0,075°C выше средней за 1981–2010 годы. Чтобы достичь этой температуры, океану потребовалось бы 228 000 000 000 000 000 000 000 (228 секстиллионов) Джоулей.

«Здесь действительно много нулей. Для более легкого восприятия, я провел расчет. Атомная бомба в Хиросиме взорвалась с энергией около 63 триллионов Джоулей. Тепло, которое мы привнесли в Мировой океан за последние 25 лет, сравнимо с 3,6 миллиардами взрывов атомных бомб в Хиросиме. Это измерение потепления океана неопровержимо и является еще одним доказательством глобального потепления. Нет никаких других правдоподобных вариантов объясняющих это нагревание, кроме выделения парниковых газов в результате деятельности человека», — Лицзин Ченг, ведущий автор статьи.