В Англии нашли большую древнюю мозаику. Она изображает сцену из «Илиады»

По предположению археологов, раньше на месте богатого исторического памятника находились также римская вилла, гостевой дом, баня и амбары.

В Англии нашли римский исторический памятник размером с пять футбольных полей. Открытие было сделано после того, как ученые провели геофизическую съемку на месте древней мозаики с изображением необычной сцены из гомеровской «Илиады» – эпической поэмы, древнейшего из памятников древнегреческой литературы.

По словам археологов, мозаику можно описать как «одну из самых замечательных и значительных ... когда-либо найденных в Великобритании».

Вместо стандартных сцен охоты или сюжетов из мифологии мозаика иллюстрирует необычную версию эпизода Троянской войны, где у воина Ахиллеса выкупают тело поверженного им врага Гектора. В «Илиаде» этот сюжет описывается так: победив троянца, Ахиллес привязывает мертвого героя за ноги к своей колеснице и с кличем гонит ее вдоль стен Трои.

Позже к пирующему Ахиллесу приходит отец Гектора, Приам, и приносит ему выкуп за обезображенное тело собственного сына, сопровождая это отчаянной мольбой. Он говорит, что война отняла у Приама большую часть из пятидесяти сыновей, и только Гектор оставался опорой и защитой всем троянцам – а теперь убит и он. Приам умоляет Ахиллеса вспомнить своего отца и сжалиться над несчастиями троянца.

В итоге древнегреческий герой внемлет старику и возвращает ему тело сына.

Фото: Historic England Archive

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Как была сделана находка? В 2020 году англичанин Джим Ирвин во время прогулки по полю в Ратленде заметил необычные фрагменты керамики и рассказал об этом археологам. Осенью 2021 года сотрудники и студенты Университета Лестера начали исследовать эту территорию и нашли остатки большой мозаики, размер которой составлял около 11×7 метров. Вероятней всего, находка с изображением мифологических героев «Илиады» украшала половину гостиной комнаты римской виллы.

Дальнейшие раскопки показали, что на этом месте находился целый комплекс сооружений III–IV веков нашей эры. По предположению археологов, помимо самой виллы, там располагались гостевой дом, баня, мастерская, часовня и амбары, принадлежавшие богатому человеку.

Фото: Historic England Archive

Наземные исследования, проведенные группой специалистов из Университета Лестера под руководством Джона Гейтера, показали, что памятник представляет собой огромный комплекс, размер которого равен примерно пяти гектарам. По периметру он окружен рвами, которые могли быть выкопаны в железном веке или в римскую эпоху, отмечая границы виллы. Ученые также предположили, что памятник, возможно, продолжал функционировать и в англосаксонский период.

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