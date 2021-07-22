В Англии обнаружили уникальный метеорит, не похожий ни на один другой из ранее найденных

Небольшой обломок камня, найденный в поле в графстве Глостершир на западе Англии, оказался древним метеоритом. Ученые оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет. Это означает, что это небесное тело образовалось вместе с Солнечной системой. Кроме того, метеорит оказался старше Земли, возраст которой составляет 4,54 миллиарда лет.
По мнению ученых, этот углеродистый хондрит, найденный жителем Лафборо, сотрудником Организации астрофизических исследований Восточной Англии (EAARO) Дереком Робсоном, прилетел из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
Ученые из Университета Лафборо сейчас анализируют метеорит, чтобы определить его структуру и состав. Они считают, что этот камень может помочь ответить на вопросы о ранней Солнечной системе и, возможно, о нашем собственном происхождении.
Исследователи изучают камень с помощью таких методов, как электронная микроскопия, для изучения морфологии поверхности в микронном и нанометровом масштабе. Также используется колебательная спектроскопия и дифракция рентгеновских лучей, которые дают подробную информацию о химической структуре, фазах и полиморфизме, кристалличности и молекулярных взаимодействиях в материале.
Ученые выяснили, что метеорит, состоящий из материала, напоминающего плохо скрепленные бетонные частицы, никогда не подвергался сильным космическим столкновениям, которые испытывали самые древние космические обломки, сталкивавшиеся с друг другом и создававшие планеты и луны нашей Солнечной системы.
Основная часть метеорита состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, с другими минеральными включениями, называемыми хондрами. Но ученые отмечают, что состав обломка отличается от всего, что можно найти на Земле. Кроме того, он не похож ни на один другой ранее найденный метеорит.
Древняя порода является редким примером углеродистого хондрита, типа метеорита, который часто содержит органический материал. К этой классификации относятся менее 5% метеоритов, падающих на Землю.
Исследователи отмечают, что идентификация органических соединений поддержала бы идею о том, что ранние метеориты несли аминокислоты — строительные блоки жизни — для питания исконного бульона Земли, в котором зародилась жизнь.
«Углеродистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые есть во всех живых существах. Возможность идентифицировать и подтвердить присутствие таких соединений из материала, существовавшего до рождения Земли, будет важным шагом к пониманию того, как зародилась жизнь», — заключает Дерек Робсон.