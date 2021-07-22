В Англии обнаружили уникальный метеорит, не похожий ни на один другой из ранее найденных

Небольшой обломок камня, найденный в поле в графстве Глостершир на западе Англии, оказался древним метеоритом. Ученые оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет. Это означает, что это небесное тело образовалось вместе с Солнечной системой. Кроме того, метеорит оказался старше Земли, возраст которой составляет 4,54 миллиарда лет.

По мнению ученых, этот углеродистый хондрит, найденный жителем Лафборо, сотрудником Организации астрофизических исследований Восточной Англии (EAARO) Дереком Робсоном, прилетел из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Ученые из Университета Лафборо сейчас анализируют метеорит, чтобы определить его структуру и состав. Они считают, что этот камень может помочь ответить на вопросы о ранней Солнечной системе и, возможно, о нашем собственном происхождении.