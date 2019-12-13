В Антарктиде найдена глубочайшая на суше впадина
Команда гляциологов Калифорнийского университета (Ирвайн) составила точную карту контура земли под ледниковым щитом Антарктиды. Одним из сделанных открытий стало определение самого глубокого места на суше, расположенного под ледником Денмана в Восточной Антарктиде.
Проект получил название BedMachine. При составлении карты были использованы данные о толщине льда из 19 различных исследовательских институтов, начиная с 1967 года. Исследование также охватывает данные георадиолокации с миллиона квадратных километров. Кроме того, авторы BedMachine использвали информацию о скорости движения льда и сейсмическую информацию.
В отличие от предыдущих исследований, ученые Ирвайнского университета опирались на фундаментальный физический закон сохранения массы и информацию о движении ледяного потока. Целью исследования было определение мест в Антарктиде, которые будут наиболее уязвимы к воздействию потепления климата.
Ранее самой глубокой впадиной, не заполненной жидкой водой, считалась другое место в Антарктиде — впадина Бентли: ее глубина достигает 2555 метра ниже уровня моря.