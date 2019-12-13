В Антарктиде найдена глубочайшая на суше впадина

Команда гляциологов Калифорнийского университета (Ирвайн) составила точную карту контура земли под ледниковым щитом Антарктиды. Одним из сделанных открытий стало определение самого глубокого места на суше, расположенного под ледником Денмана в Восточной Антарктиде.

Проект получил название BedMachine. При составлении карты были использованы данные о толщине льда из 19 различных исследовательских институтов, начиная с 1967 года. Исследование также охватывает данные георадиолокации с миллиона квадратных километров. Кроме того, авторы BedMachine использвали информацию о скорости движения льда и сейсмическую информацию.