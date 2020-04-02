В Антарктиде нашли следы древнего тропического леса
С незапамятных времен полюса Земли представляют из себя ледяные пустоши. Однако так было не всегда. В середине мелового периода около 90 миллионов лет назад плотные концентрации СО2 в атмосфере могли приводить к гораздо более высоким температурам на планете. Благодаря новому исследованию международной группы ученых теперь мы можем представить, как в те времена выглядел Южный полюс.
Все началось в 2017 году во время экспедиции на борту RV Polarstern в море Амундсена, когда исследователи пробурили узкую дыру в морском дне у ледника Пайн-Айленд в западной Антарктиде. То, что они обнаружили на глубине около 30 метров, резко контрастировало с составом отложений, расположенным ближе к поверхности.
Тем не менее, исследователи не были готовы к тому, что показало более тщательное исследование, произведенное с помощью рентгеновской компьютерной томографии. В отложениях были найдены следы корней спор и пыльцы, происходящих из растений, включая хвойные деревья и папоротники. Это указывает на сохранившиеся останки древнего тропического леса, существовавшего в Антарктиде около 90 миллионов лет назад.
Последствия этой беспрецедентной находки не просто говорят нам, что полярная растительная жизнь существовала очень давно. Они также намекают на то, как это было возможным.
По оценкам команды, благодаря ползучему дрейфу континентальных плит буровая площадка 90 миллионов лет назад находилась на несколько сотен километров ближе к Южному полюсу. Тогда, как и сейчас, на полюсе в течение четырех зимних месяцев была полярная ночь. Тогда как этот древний тропический лес мог процветать, лишаясь солнечного света на такой длительный период.
Чтобы выяснить это, исследователи использовали моделирование для реконструкции того, каким мог быть древний климат этого давно потерянного лесного региона, на основе биологических и геохимических данных, содержащихся в образце почвы. Согласно результатам моделирования, уровень СО2 в атмосфере в середине мела был бы значительно выше, чем предполагали ученые.
В этой перегретой среде (со среднегодовой температурой воздуха около +12 °C) густая растительность покрывала весь антарктический континент, и ледяные щиты, которые мы знаем сегодня, не существовали.
Исследователи отмечают, что этот урок истории имеет большое значение для будущего планеты, когда уровень СО2 в атмосфере вновь стремительно растет. Ученые настаивают, что эта опасная кривая требует выравнивания, если только мы не хотим снова увидеть леса в самых холодных местах планеты и позволить океанам перерисовать все карты.
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