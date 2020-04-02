В Антарктиде нашли следы древнего тропического леса

С незапамятных времен полюса Земли представляют из себя ледяные пустоши. Однако так было не всегда. В середине мелового периода около 90 миллионов лет назад плотные концентрации СО2 в атмосфере могли приводить к гораздо более высоким температурам на планете. Благодаря новому исследованию международной группы ученых теперь мы можем представить, как в те времена выглядел Южный полюс.

Все началось в 2017 году во время экспедиции на борту RV Polarstern в море Амундсена, когда исследователи пробурили узкую дыру в морском дне у ледника Пайн-Айленд в западной Антарктиде. То, что они обнаружили на глубине около 30 метров, резко контрастировало с составом отложений, расположенным ближе к поверхности.