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Наука

В Антарктиде нашли следы древнего тропического леса

02 апреля 2020
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Тропический лес в Антарктиде в художественном изображении
Фото: Alfred Wegener Institut / James McKay / CC-BY-4.0
Южный полюс раньше выглядел совсем не так, как сегодня.

С незапамятных времен полюса Земли представляют из себя ледяные пустоши. Однако так было не всегда. В середине мелового периода около 90 миллионов лет назад плотные концентрации СО2 в атмосфере могли приводить к гораздо более высоким температурам на планете. Благодаря новому исследованию международной группы ученых теперь мы можем представить, как в те времена выглядел Южный полюс.

Все началось в 2017 году во время экспедиции на борту RV Polarstern в море Амундсена, когда исследователи пробурили узкую дыру в морском дне у ледника Пайн-Айленд в западной Антарктиде. То, что они обнаружили на глубине около 30 метров, резко контрастировало с составом отложений, расположенным ближе к поверхности.

«Уже во время первоначальной оценки на судне наше внимание привлекло необычное окрашивание слоя осадка. Первые анализы показали, что на глубине от 27 до 30 метров ниже дна океана оказался слой, первоначально сформированный на суше, а не в океане», — Иоганн Клагес, геолог из Института Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца в Германии.

Тем не менее, исследователи не были готовы к тому, что показало более тщательное исследование, произведенное с помощью рентгеновской компьютерной томографии. В отложениях были найдены следы корней спор и пыльцы, происходящих из растений, включая хвойные деревья и папоротники. Это указывает на сохранившиеся останки древнего тропического леса, существовавшего в Антарктиде около 90 миллионов лет назад.

«Многочисленные остатки растений указывают на то, что в то время побережье Западной Антарктиды было густым, болотистым и умеренно-болотистым лесом, похожим на тот, что встречается сегодня в северо-западной части Новой Зеландии», — Ульрих Зальцман. Палеоэколог из Нортумбрийского университета в Великобритании.

Последствия этой беспрецедентной находки не просто говорят нам, что полярная растительная жизнь существовала очень давно. Они также намекают на то, как это было возможным.

По оценкам команды, благодаря ползучему дрейфу континентальных плит буровая площадка 90 миллионов лет назад находилась на несколько сотен километров ближе к Южному полюсу. Тогда, как и сейчас, на полюсе в течение четырех зимних месяцев была полярная ночь. Тогда как этот древний тропический лес мог процветать, лишаясь солнечного света на такой длительный период.

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J. P. Klages, Alfred-Wegener-Institut Карта региона Южного полюса Земли 90 миллионов лет назад.

Чтобы выяснить это, исследователи использовали моделирование для реконструкции того, каким мог быть древний климат этого давно потерянного лесного региона, на основе биологических и геохимических данных, содержащихся в образце почвы. Согласно результатам моделирования, уровень СО2 в атмосфере в середине мела был бы значительно выше, чем предполагали ученые.

В этой перегретой среде (со среднегодовой температурой воздуха около +12 °C) густая растительность покрывала весь антарктический континент, и ледяные щиты, которые мы знаем сегодня, не существовали.

«До нашего исследования общее предположение заключалось в том, что глобальная концентрация углекислого газа в меловом периоде составляла примерно 1000 частей на миллион (ppm). Но в наших моделях уровни концентрации должны были достигать от 1120 до 1680 частей на миллион, чтобы подобные температуры могли наблюдаться в Антарктиде того времени», — Торстен Бикерт, геолог из Бременского университета в Германии.

Исследователи отмечают, что этот урок истории имеет большое значение для будущего планеты, когда уровень СО2 в атмосфере вновь стремительно растет. Ученые настаивают, что эта опасная кривая требует выравнивания, если только мы не хотим снова увидеть леса в самых холодных местах планеты и позволить океанам перерисовать все карты.

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