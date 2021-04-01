В Антарктиде нашли следы мощного взрыва метеорита, произошедшего 430 000 лет назад
Примерно 430 000 лет назад над Антарктидой взорвался метеорит. Ученые сделали такой вывод, обнаружив крошечные расплавленные частицы космического камня, которые с тех пор оставались не найденными в ледяном плену.
Исследователи считают, что взрыв метеорита оказался недостаточно мощным, чтобы образовать кратер от удара – но при этом слабым он тоже не был. По представлениям ученых, количество расплавленного и испарившегося материала, который взорвался в воздухе, было не менее массивным, чем при взрыве Тунгусского метеорита, уничтожившего более 200 000 гектаров леса в Сибири в 1908 году.
Ученые указывают на то, что подобные события, не приводящие к образованию кратеров, крайне трудно опознать. Новое открытие удалось сделать после находки 17 крошечных частиц не более 300 микрометров в поперечнике, найденных на вершине Валнумфьеллет в Восточной Антарктиде.
При обычном рассмотрении они могут выглядеть как довольно обычные крупинки грязи, но ван Гиннекен и его команда подвергли частицы сканирующей электронной микроскопии, обнаружив, что они представляют собой частицы метеорита, называемые сферулами конденсации.
Анализ показал, что частицы состоят в основном из железа и оливина с высоким содержанием никеля, что в точности соответствует разновидности редкого метеорита, известного как палласит. При этом уникальные изотопные сигнатуры кислорода указывают на то, что при падении частицы взаимодействовали с антарктическим ледниковым покровом.
Ученые не до конца уверены в механизме взрывов метеоритов в воздухе. Наиболее распространенная версия гласит, что воздух под высоким давлением перед падающим метеором просачивается в трещины в объекте, увеличивая внутреннее давление и заставляя метеорит взорваться до удара о землю.
Выделенное во время этого тепло привело бы к испарению материала, из которого состоял метеорит. В данном конкретном случае испарившийся материал снова конденсировался, смешиваясь с антарктическим ледяным покровом.
Ученые высказывают предположения, что данный взрыв был даже более мощным, чем взрыв Тунгусского метеорита. Они оценивают мощность взрыва примерно в 3 мегатонны, не меньше.
«Наше исследование также может оказаться полезным для идентификации подобных событий в кернах глубоководных отложений и, если распространение плюма достигнет суши, в записи осадочного материала», — заключают исследователи.