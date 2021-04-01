В Антарктиде нашли следы мощного взрыва метеорита, произошедшего 430 000 лет назад

Примерно 430 000 лет назад над Антарктидой взорвался метеорит. Ученые сделали такой вывод, обнаружив крошечные расплавленные частицы космического камня, которые с тех пор оставались не найденными в ледяном плену.

Исследователи считают, что взрыв метеорита оказался недостаточно мощным, чтобы образовать кратер от удара – но при этом слабым он тоже не был. По представлениям ученых, количество расплавленного и испарившегося материала, который взорвался в воздухе, было не менее массивным, чем при взрыве Тунгусского метеорита, уничтожившего более 200 000 гектаров леса в Сибири в 1908 году.