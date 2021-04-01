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Наука

В Антарктиде нашли следы мощного взрыва метеорита, произошедшего 430 000 лет назад

National Geographic Россия
01 апреля 2021
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Микрочастицы материала, образовавшегося после взрыва метеорита
Фото: Scott Peterson
Частицы, которые исследовали ученые, легко было принять за обычную грязь. Но они оказались чем-то гораздо более интересным.

Примерно 430 000 лет назад над Антарктидой взорвался метеорит. Ученые сделали такой вывод, обнаружив крошечные расплавленные частицы космического камня, которые с тех пор оставались не найденными в ледяном плену. 

Исследователи считают, что взрыв метеорита оказался недостаточно мощным, чтобы образовать кратер от удара – но при этом слабым он тоже не был. По представлениям ученых, количество расплавленного и испарившегося материала, который взорвался в воздухе, было не менее массивным, чем при взрыве Тунгусского метеорита, уничтожившего более 200 000 гектаров леса в Сибири в 1908 году. 

«Если такое произойдет над Антарктикой сейчас, это никак не будет угрожать человечеству, но если подобный взрыв случился бы над густонаселенным районом, это привело бы к миллионам жертв и серьезным повреждениям в радиусе сотен километров», — Матиас ван Гиннекен, ведущий автор исследования из Кентского университета в Великобритании.

Ученые указывают на то, что подобные события, не приводящие к образованию кратеров, крайне трудно опознать. Новое открытие удалось сделать после находки 17 крошечных частиц не более 300 микрометров в поперечнике, найденных на вершине Валнумфьеллет в Восточной Антарктиде. 

При обычном рассмотрении они могут выглядеть как довольно обычные крупинки грязи, но ван Гиннекен и его команда подвергли частицы сканирующей электронной микроскопии, обнаружив, что они представляют собой частицы метеорита, называемые сферулами конденсации. 

Анализ показал, что частицы состоят в основном из железа и оливина с высоким содержанием никеля, что в точности соответствует разновидности редкого метеорита, известного как палласит. При этом уникальные изотопные сигнатуры кислорода указывают на то, что при падении частицы взаимодействовали с антарктическим ледниковым покровом. 

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Ученые не до конца уверены в механизме взрывов метеоритов в воздухе. Наиболее распространенная версия гласит, что воздух под высоким давлением перед падающим метеором просачивается в трещины в объекте, увеличивая внутреннее давление и заставляя метеорит взорваться до удара о землю. 

Выделенное во время этого тепло привело бы к испарению материала, из которого состоял метеорит. В данном конкретном случае испарившийся материал снова конденсировался, смешиваясь с антарктическим ледяным покровом. 

Ученые высказывают предположения, что данный взрыв был даже более мощным, чем взрыв Тунгусского метеорита. Они оценивают мощность взрыва примерно в 3 мегатонны, не меньше. 

«Наше исследование также может оказаться полезным для идентификации подобных событий в кернах глубоководных отложений и, если распространение плюма достигнет суши, в записи осадочного материала», — заключают исследователи. 

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