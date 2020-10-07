В Антарктиде оттаяли останки древней колонии пингвинов Адели

На сухом и ветреном мысе в южной Антарктиде земля усеяна мертвыми мумифицированными пингвинами. Камни вокруг них усеяны костями, галькой и пятнами от птичьего помёта — характерными признаками недавно покинутой колонии пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae).

Подобные сцены привычны для моря Росса в Антарктиде, где обитают миллионы Адели и других процветающих популяций пингвинов. Тем не менее, вид на мыс Иризар озадачил биолога Стива Эмсли, профессора Университета Северной Каролины в Уилмингтоне, когда он приехал сюда в январе 2016 года; он знал, что пингвинов Адели не видели здесь сотни лет. Откуда материализовались останки этой призрачной колонии?

Ответ предлагается в исследовании, опубликованном 18 сентября в журнале Geology. Радиоуглеродный анализ костей, яичной скорлупы и образцов мумифицированной кожи, собранных на этом месте, показывает, что возраст кажущихся свежими останков пингвинов на мысе Иризар на самом деле составляет от сотен до тысяч лет. По словам Эмсли, это место занимали размножающиеся колонии пингвинов по крайней мере три раза за последние 5000 лет, но иссушенные доказательства их остановок только что стали известны из-за ускоряющегося таяния снегов во время все более жаркого лета в Антарктиде.