В Антарктиде оттаяли останки древней колонии пингвинов Адели
На сухом и ветреном мысе в южной Антарктиде земля усеяна мертвыми мумифицированными пингвинами. Камни вокруг них усеяны костями, галькой и пятнами от птичьего помёта — характерными признаками недавно покинутой колонии пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae).
Подобные сцены привычны для моря Росса в Антарктиде, где обитают миллионы Адели и других процветающих популяций пингвинов. Тем не менее, вид на мыс Иризар озадачил биолога Стива Эмсли, профессора Университета Северной Каролины в Уилмингтоне, когда он приехал сюда в январе 2016 года; он знал, что пингвинов Адели не видели здесь сотни лет. Откуда материализовались останки этой призрачной колонии?
Ответ предлагается в исследовании, опубликованном 18 сентября в журнале Geology. Радиоуглеродный анализ костей, яичной скорлупы и образцов мумифицированной кожи, собранных на этом месте, показывает, что возраст кажущихся свежими останков пингвинов на мысе Иризар на самом деле составляет от сотен до тысяч лет. По словам Эмсли, это место занимали размножающиеся колонии пингвинов по крайней мере три раза за последние 5000 лет, но иссушенные доказательства их остановок только что стали известны из-за ускоряющегося таяния снегов во время все более жаркого лета в Антарктиде.
Антарктида — и особенно Антарктический полуостров на северной оконечности континента — является одним из самых быстро нагревающихся регионов на Земле. Когда 10 лет назад Эмсли посетил остров Кинг-Джордж, расположенный к северу от полуострова, он был поражен увиденным таянием.
Мыс Иризар, расположенный в глубине южной Антарктиды вдоль холодного моря Росса, отличается от остальных регионов. По словам Эмсли, средние температуры здесь намного ниже, а глобальное потепление в регионе было менее серьезным. Однако в течение последнего десятилетия «ручейки» талой воды начали стекать с близлежащих ледников, смывая снежный покров и обнажая скалистую землю под ним.
Недавнее таяние и поспособствовало обнаружению давно потерянных гнезд пингвинов Адели. Во время своей поездки к мысу в 2016 году он увидел несколько мумифицированных птенцов пингвинов — иссохших и сохраненных сухим воздухом — лежащих прямо на земле у мыса Иризар. По словам Эмсли, подобные мумии — обычное явление в местах гнездования в этом районе, но на ветреном воздухе они не могут долго продержаться в подобном состоянии, не рассыпавшись. Мумии на мысе Иризар выглядели свежими, как и пятна пингвиньих фекалий на местности. Большие скопления гальки рядом образовывали насыпи — обычное гнездование Адели.
Во время следующей поездки Эмсли и его коллеги раскопали три из этих недавно обнаженных галечных курганов, обнаружив десятки костей молодых пингвинов и других останков. Исследователи определили возраст гнезд, проанализировав радиоактивный распад изотопа семи из этих костей, а также несколько образцов яичной скорлупы, перьев и кожи.
Это радиоуглеродное датирование подтвердило то, что ожидал Эмсли: казалось бы, свежие останки пингвинов на самом деле были древними, возрастом от 800 до 5000 лет. Образцы показали свидетельства по крайней мере трех различных фактов заселения пингвинов на территории мыса Иризар, последнее из которых исчезло почти тысячелетие назад.
По словам Эмсли, прошлые заселения пингвинов, вероятно, были связаны с теплыми периодами, когда близлежащий «припай» — или плиты морского льда, прикрепленные к суше, — таял в начале лета, открывая доступ к мысу во время сезона размножения Адели. По словам Эмсли, пингвины могли просто подплыть к мысу и построить гнезда на пляжах.
Сегодня припай в районе мыса Иризар тает слишком поздно, чтобы сделать этот район жизнеспособным местом для гнездования. Но это, вероятно, изменится в ближайшем будущем, сказал Эмсли. Поскольку припай тает каждый год раньше в ответ на глобальное потепление, у пингвинов будет все больше и больше времени, чтобы колонизировать мыс и начать свои циклы размножения. Это хорошо для пингвинов Адели из южной Антарктиды, но их северные родичи, которые быстро теряют свои места обитания на морском льду, не будут жить так хорошо.
Открытие этих древних колоний является напоминанием того, что пингвины перемещались по Антарктиде на протяжении тысячелетий, мигрируя с мыса на мыс по мере того, как морской лед появлялся и исчезал. Но сейчас их среда обитания меняется быстрее, чем когда-либо прежде.
По словам Эмсли, по мере нарастания потепления миллионы пингвинов, живущих на севере Антарктического полуострова, могут исчезнуть в ближайшие 20 лет, а мыс Иризар снова может стать их главным местом заселения. Углубившись в мыс и изучив другие остатки древних колоний, которые когда-то там жили, можно лучше понять, что ждет Адели.
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