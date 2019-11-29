В Антарктику на полярную станцию: конкурс от Арктического и Антарктического института

Российская антарктическая экспедиция ААНИИ продлевает приём заявок на городской конкурс творческих ученических проектов «По следам плавания шлюпов Восток и Мирный. Прошлое и современность». Победители конкурса поедут на экскурсию на российскую антарктическую станцию Беллинсгаузен в 2020 году. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов средних, средних специальных учебных заведений, Суворовских и Нахимовских училищ, кадетских корпусов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе Конкурса участнику необходимо подать заявку и мотивационное письмо, в котором участник аргументирует, почему именно его стоит выбрать для поездки в Антарктиду. Сроки проведения первого этапа: с 11 ноября по 5 декабря 2019 года. По итогу первого этапа будут отобраны 30 лучших заявок.



На втором этапе участникам будут направлены вопросы, касающиеся открытия Антарктиды и современных исследований в Антарктике. Участникам необходимо предоставить письменные развёрнутые ответы на поставленные вопросы. Сроки второго этапа: до 13 января 2020 года. Победители будут объявлены 1 февраля 2020 года.

В феврале 2020 года трое победителей отправятся на российскую антарктическую станцию Беллинсгаузен и проведут там три дня. Победители получат уникальную возможность собственными глазами увидеть научно-экспедиционные работы, познакомиться с бытом полярников, прочувствовать настоящие холода, испытать эмоции первооткрывателей!

Более подробная информация изложена в Положении о конкурсе. По всем дополнительным вопросам: antarctida200@aari.ru.