В Армении найдена могила древней воительницы

В 2017 году в высокогорьях Армении археологи нашли древнее захоронение. Сейчас подведены итоги его исследования. Анализ показал, что кости принадлежали 20-летней женщине, первоначально принятой за представительницу высшего сословия: рядом с ней были уложены украшения и керамика. Однако более глубокое изучение показывает, что женщина была воительницей.



Судя по строению костей, она могла быть лучницей и часто ездила верхом. Мускулатура ее верхней части тела была хорошо развита, а об участии в сражениях свидетельствовал железный наконечник стрелы, застрявший в левом колене. Однако причиной смерти стали другие раны.



Ученые обнаружили на костях женщины следы как минимум трех серьезных повреждений разного происхождения: раны были нанесены мечом и топором, то есть сразу несколькими людьми. Это позволяет сделать заключение о гибели воительницы в бою.



Захоронение датировано VIII-VI веками до н.э. В то время на территории современной Армении процветало древнее царство Урарту. Оно вело активную завоевательную политику вплоть до конца VI века, пока не пало под ударом скифов, киммерийцев и мидян. Армия Урарту состояла и из мужчин, и из женщин, и именно эти бесстрашные представительницы слабого пола, по мнению историков, могли послужить основой древнегреческих мифов об амазонках.



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