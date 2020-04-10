В Белом море обнаружили шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны
О находке рассказал научный руководитель экспедиции, специалист Центра подводных исследований Российского географического общества (ЦПИ РГО) Андрей Лукошков.
Самая северная находка оказалась американским грузовым пароходом «Каролина» длиной 98 метров. Судно затонуло, налетев в шторм на скалу мыса Городецкий в мае 1916 года. Пароход шел с грузом военного имущества, включая автомобили, снаряжение и обмундирование. Судно лежит на правом борту носом на юг. Корпус сохранился, но палуба почти полностью выдавлена вверх. Глубина по грунту составляет 44 метра, высота корпуса — 10-12 метров. В скором времени судно, залегшее на глубине 44 метра будет обследовано водолазами.
Второй корабль — российско-финский пароход «Урания», который также шел с грузом военного снаряжения из Англии в Россию. Он затонул в июне 1915 года на минном заграждении. При этом, экипажу удалось спастись.
На этом же минном заграждении погиб 100-метровый «угольщик» Английского адмиралтейства Cap d'Antibes. Южнее был найден еще один транспортный английский пароход African Мonarch, он также подорвался на мине в июне 1915 года. В этот же время рядом с ним затонул норвежский пароход.
Последней находкой оказался еще один английский пароход, шедший с грузом леса из Архангельска во Францию в 1915 году. Подорвавшись на мине, судно не затонуло сразу, а начало дрейфовать, покинутое экипажем. Столкновение еще с двумя минами привело пароход к затоплению у острова Сосновец.
Искать корабли в Белом море подводные археологи начали в 2017 году, в местах, где в начале XX века шло интенсивное судоходство. Перед началом поисков исследователи изучали материалы военно-морских архивов, затем в ходе двух экспедиций они обследовали 400 кв. километров Горла Белого моря (пролив, который соединяет его с Северным Ледовитым океаном).
«Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя», — отметил Лукошков.
Специалисты ЦПИ РГО отмечают, что найденные корабли – важный исторический источник, учитывая, что многие из них хорошо сохранились.
Почитайте об арктическом кораблекрушении, «застывшем во времени».