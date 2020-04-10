В Белом море обнаружили шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

Самая северная находка оказалась американским грузовым пароходом «Каролина» длиной 98 метров. Судно затонуло, налетев в шторм на скалу мыса Городецкий в мае 1916 года. Пароход шел с грузом военного имущества, включая автомобили, снаряжение и обмундирование. Судно лежит на правом борту носом на юг. Корпус сохранился, но палуба почти полностью выдавлена вверх. Глубина по грунту составляет 44 метра, высота корпуса — 10-12 метров. В скором времени судно, залегшее на глубине 44 метра будет обследовано водолазами.

Второй корабль — российско-финский пароход «Урания», который также шел с грузом военного снаряжения из Англии в Россию. Он затонул в июне 1915 года на минном заграждении. При этом, экипажу удалось спастись.

На этом же минном заграждении погиб 100-метровый «угольщик» Английского адмиралтейства Cap d'Antibes. Южнее был найден еще один транспортный английский пароход African Мonarch, он также подорвался на мине в июне 1915 года. В этот же время рядом с ним затонул норвежский пароход.

Последней находкой оказался еще один английский пароход, шедший с грузом леса из Архангельска во Францию в 1915 году. Подорвавшись на мине, судно не затонуло сразу, а начало дрейфовать, покинутое экипажем. Столкновение еще с двумя минами привело пароход к затоплению у острова Сосновец.