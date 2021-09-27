В бороде присутствует больше опасных бактерий, чем в собачьей шерсти

Ученые из швейцарской клиники «Хирсланден» изучали, какие инфекционные заболевания могут передаваться человеку через собачью шерсть в случае, если они используют один и тот же МРТ-сканер. Была исследована шерсть собак, относящихся к 30 породам. Для сравнения также были взяты волосы из 18-ти мужских бород. Оказалось, что опасения по поводу собак были напрасными, однако с людьми дело обстояло иначе.

У каждого мужчины в возрасте от 18 до 76 лет, предоставившего материал для исследований, в бороде буквально кишели бактерии (уровень оценен как высокий), при этом у семи из них бактерии были патогенными, то есть потенциально опасными. Напротив: только у 23 животных было найдено много бактерий, только в четырёх случаях бактерии были патогенными, а у семи уровень был низкий или средний.