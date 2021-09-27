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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Наука

В бороде присутствует больше опасных бактерий, чем в собачьей шерсти

Анастасия Баринова
27 сентября 2021
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Фото: Pixabay
Бородачи с этими выводами не согласны.

Ученые из швейцарской клиники «Хирсланден» изучали, какие инфекционные заболевания могут передаваться человеку через собачью шерсть в случае, если они используют один и тот же МРТ-сканер. Была исследована шерсть собак, относящихся к 30 породам. Для сравнения также были взяты волосы из 18-ти мужских бород. Оказалось, что опасения по поводу собак были напрасными, однако с людьми дело обстояло иначе.

У каждого мужчины в возрасте от 18 до 76 лет, предоставившего материал для исследований, в бороде буквально кишели бактерии (уровень оценен как высокий), при этом у семи из них бактерии были патогенными, то есть потенциально опасными. Напротив: только у 23 животных было найдено много бактерий, только в четырёх случаях бактерии были патогенными, а у семи уровень был низкий или средний.

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Таким образом, риск получить заболевание через контакт с собачьей шерстью не так высок, как может показаться. В тех ситуациях, когда люди и животные используют один аппарат МРТ, он даже снижается, поскольку после каждого четвероногого пациента проводится санитарная обработка. А вот сканеры, которые используются только для людей, не обязательно обрабатываются сразу.

Выводы этого исследования, проведенного в 2019 году, вызвало недоверие со стороны принципиальных носителей бород. Глава некоммерческого объединения Beard Liberation Front Кейт Флетт считает, что это — яркое свидетельство «погонофобии» (так называется боязнь бород и бородатых людей).

«Я думаю, что можно найти всевозможные неприятные вещи, если проанализировать мазки, взятые с волос и рук людей. Я не верю, что бороды сами по себе негигиеничны. Очевидно, что существует постоянный поток негативных историй о бородах, и это иллюстрирует погонофобию».

Узнайте одну из версий исторической популярности бороды.

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