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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

В Британии нашли некрополь на месте будущего футбольного стадиона

National Geographic Россия

Фото: Cotswold Archaeology

Фото: Cotswold Archaeology

Обнаруженные захоронения могут относиться к англосаксонскому периоду.

Британские археологи обнаружили десять древних погребений во время раскопок в графстве Глостершир. Находка была сделана во время охранно-спасательных работ на месте, где по инициативе футбольного клуба «Форест Грин Роверс» планируется возвести стадион, тренировочный комплекс и экопарк.

Еще в 1920-х годах в той части, где планируется стройка, ученые нашли остатки римских сооружений — их назвали виллой Уитминстера. Масштабных раскопок как на самом памятнике, так и в его окрестностях не проводилось. Но археологи и любители нашли в этом месте многочисленные артефакты — к примеру, клад римских монет, большую красивую мозаику и керамику III-IV веков.

Теперь же, рассказала Шэрон Клаф из компании Cotswold Archaeology, специалистам удалось обнаружить там десять погребений, относящихся к римскому или постримскому периодам. При этом останки шести людей находились в непосредственной близости друг от друга. Как считают ученые, это может указывать на семейное захоронение — а сама семья, вероятно, жила на соседней римской вилле.

Фото: Cotswold Archaeology
Фото: Cotswold Archaeology

Исследователи отметили, что одного из покойных похоронили с ножом у бедра, а другого — с браслетом из медного сплава. Третьему умершему поместили череп между его ног. Это не первый случай, когда в Англии находят захороненных таким образом людей – недавно на римском кладбище археологи обнаружили 40 обезглавленных скелетов, черепа которых тоже лежали между ног покойных или рядом с ногами. 

На римском кладбище в Англии нашли 40 обезглавленных скелетов

На римском кладбище в Англии нашли 40 обезглавленных скелетов

Найденный в захоронении нож, по мнению археологов, может означать, что все эти люди скончались уже в англосаксонский период. Дело в том, что подобные предметы редко использовались в качестве погребального инвентаря в римскую эпоху.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли 13 запечатанных саркофагов возрастом 2500 лет. Гробы были найдены в пустынном некрополе в Саккаре, в 30 километрах к югу от Каира. 

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