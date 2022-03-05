В Британии нашли некрополь на месте будущего футбольного стадиона

Обнаруженные захоронения могут относиться к англосаксонскому периоду.

Британские археологи обнаружили десять древних погребений во время раскопок в графстве Глостершир. Находка была сделана во время охранно-спасательных работ на месте, где по инициативе футбольного клуба «Форест Грин Роверс» планируется возвести стадион, тренировочный комплекс и экопарк.

Еще в 1920-х годах в той части, где планируется стройка, ученые нашли остатки римских сооружений — их назвали виллой Уитминстера. Масштабных раскопок как на самом памятнике, так и в его окрестностях не проводилось. Но археологи и любители нашли в этом месте многочисленные артефакты — к примеру, клад римских монет, большую красивую мозаику и керамику III-IV веков.

Теперь же, рассказала Шэрон Клаф из компании Cotswold Archaeology, специалистам удалось обнаружить там десять погребений, относящихся к римскому или постримскому периодам. При этом останки шести людей находились в непосредственной близости друг от друга. Как считают ученые, это может указывать на семейное захоронение — а сама семья, вероятно, жила на соседней римской вилле.

Фото: Cotswold Archaeology

Исследователи отметили, что одного из покойных похоронили с ножом у бедра, а другого — с браслетом из медного сплава. Третьему умершему поместили череп между его ног. Это не первый случай, когда в Англии находят захороненных таким образом людей – недавно на римском кладбище археологи обнаружили 40 обезглавленных скелетов, черепа которых тоже лежали между ног покойных или рядом с ногами.

На римском кладбище в Англии нашли 40 обезглавленных скелетов читать

Найденный в захоронении нож, по мнению археологов, может означать, что все эти люди скончались уже в англосаксонский период. Дело в том, что подобные предметы редко использовались в качестве погребального инвентаря в римскую эпоху.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли 13 запечатанных саркофагов возрастом 2500 лет. Гробы были найдены в пустынном некрополе в Саккаре, в 30 километрах к югу от Каира.