В Чечне нашли гигантскую пещеру

Спелеологи обнаружили в Чечне новую пещеру, которая может достигать километра в длину. До сих пор самой длинной в республике пещерой считалась 240-метровая Камила-хьех, расположенная в Шатойском районе.

Пещеру обнаружила совместная экспедиция ученых из КФУ, Чеченского госуниверситета, Уфы и Нижнего Новгорода, Аргунского заповедника и Русского географического общества.

Название Сайд-Эмин хьех дано пещере в честь руководителя Чеченского отделения Российского союза спелеологов Сайд-Эмин Джабраилова.

Пещера расположена у села Улус-Керт в 300 метрах от Камила-хьех в труднодоступном месте и ранее не исследовалась.

Джабраилов сообщил, что пока исследовано 218 метров пещеры. В ней есть подземные залы размерами 6×20 м и узкие проходы — так называемые шкуродеры. Также в пещере находятся натечные образования типа сталактитов. Они напоминают каменный лес, но очень хрупки.