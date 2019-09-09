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Наука

В чем секрет идеально сохранившегося свитка Мертвого моря? Ему 2000 лет!

09 сентября 2019
Храмовый свиток
Фото: The Israel Museum
Ученые считают сохранность Храмового свитка, найденного в пещере Кумрана, настоящим чудом.

История обнаружения свитков Мертвого моря, или кумранских рукописей, начинается с 1947 года. Ценные документы находили в пещерах под грудой мусора и останками летучих мышей. Тем удивительнее, что один из свитков дошел до нашего времени практически в идеальном состоянии, хотя его возраст составляет две тысячи лет.

Древний манускрипт называют Храмовым свитком, потому что в нем содержится описание еврейского храма, который так и не был построен. Он состоит из 19 кожаных пластин общей длиной восемь метров и толщиной всего 0,1 миллиметра – это самая тончайшая из найденных кумранских рукописей. Свиток был создан на рубеже первого века до нашей эры и первого века нашей эры. 

Ученые тщательно исследовали фрагмент пергамента, используя рентгеновские и спектроскопические инструменты. Они выяснили, что у Храмового свитка есть то, чего не было у других кумранских рукописей – неорганический слой из неких минералов. Именно на нем и был написан текст. Подобный состав покрытия не встречался ни в пещерах, где были оставлены рукописи, ни в самом Мертвом море. Учитывая данные факты, ученые выдвигают гипотезу, что этими минералами обрабатывали пергамент при выделке шкур, из которых его изготавливали. 

Раствор представляет собой смесь солей. Среди них были минералы глауберит (сульфат натрия и кальция), тенардит(сульфат натрия) и гипс (сульфат кальция), причем первые два не встречаются в районе Мертвого моря – а значит, их должны были специально откуда-то доставить.

Авторы исследования считают, что Храмовый свиток был изготовлен уникальным способом. Именно его необычное покрытие позволило пергаменту сохраниться так хорошо. 

«Понимание свойств этих минералов особенно важно для разработки перспективных методов консервации для сохранения этих бесценных исторических документов», – говорится в исследовании ученых.

Почитайте о том, как учёные, авантюристы и торговцы стремятся опередить друг друга в поисках священных текстов.

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