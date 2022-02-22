В чем секрет изготовления загадочного кинжала Тутанхамона

Оружие сделали из внеземного металла за пределами Древнего Египта.

Загадочный кинжал, найденный в 1922 году во время раскопок гробницы Тутанхамона, вероятнее всего был изготовлен за пределами Древнего Египта, причем ковали оружие при довольно низкой температуре (менее 950 градусов Цельсия). К таким выводам пришли японские ученые из университета Тиба, которые провели химический анализ артефакта.

Анализ исторических записей и специфический клей, найденный на рукоятке кинжала, показали, что холодное оружие могло быть подарено знаменитому фараону правителями Митанни — государства, которое когда-то располагалось рядом с современной Турцией. Однако, как подчеркивают японские специалисты, точка в изучении загадочного кинжала все еще не поставлена и необходимы дальнейшие исследования.

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Японские ученые — далеко не первые из тех, кого заинтересовал кинжал Тутанхамона, похороненного более 3300 лет назад. В 2016 году группа исследователей из Миланского политехнического университета, Пизанского университета и Каирского университета использовала рентгенофлуоресцентную спектрометрию, чтобы определить состав холодного оружия, принадлежавшего фараону, и при этом не повредить сам предмет.

Как оказалось, сталь, из которой выполнено лезвие, содержит в себе высокий процент никеля, а также микропримеси кобальта, фосфора и других веществ. Все это позволило ученым предположить, что материал, из которого выковали кинжал, имел внеземное происхождение: такой же состав был у фрагмента метеорита Кхарга, найденного в 2000 году на известняковом плато в 241 километре к западу от Александрии.

«Только один метеорит под названием Кхарга имеет никелевые и кобальтовые включения, которые соответствуют составу стали в лезвии», — отмечала профессор Даниэла Комелли из Миланского политехнического университета.

В Древнем Египте объекты, сделанные из метеоритного металла, считались невероятно ценными. Лезвие кинжала — не единственный предмет в гробнице Тутанхамона, сделанный из этого материала. Фараон также владел ожерельем со скарабеем из плавленого кварца: этот материал появился благодаря падению другого метеорита в Ливийской пустыне.

Ранее сообщалось, что археологи продолжают изучать запутанные родственные связи египетских фараонов. Согласно результатам одного из таких исследований, кормилица Тутанхамона была его сестрой.