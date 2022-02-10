В чем заключается опасность парацетамола? Спросили врачей

По данным исследователей, препарат повышает давление, что может привести к инсульту. Российские врачи назвали безопасную дозу лекарства.
Шотландские ученые рассказали о том, при каких условиях употребление парацетамола может нести смертельную опасность. Данные их исследования приводятся в журнале Circulation.
Как выяснили специалисты из Эдинбургского университета, длительный прием препарата увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов. Об этом свидетельствуют результаты работы, в которой приняли участие 110 добровольцев с высоким артериальным давлением в анамнезе.
В течение двух недель некоторые из них четыре раза в день принимали парацетамол, а другие — плацебо. При этом две трети добровольцев пили и препараты от гипертонии тоже. В результате ученые выявили, что в среднем у испытуемых повысилось кровяное давление.
В связи с этим исследователи считают, что регулярный прием парацетамола повышает риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как добровольцы перестали принимать препарат, их давление вернулось к прежним показателям.
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Как объясняет редакции «National Geographic Россия» врач Дмитрий Василенко, парацетамол — самый безопасный из жаропонижающих препаратов, если использовать его по инструкции в дозировке не более 3 грамм в сутки (не более 6 таблеток по 500 мг в день). Однако он может быть опасен при передозировке или для пациентов с заболеваниями печени (цирроз печени и хронический гепатит).
Дмитрий Василенко
руководитель направления обучения врачей телемедицины сервиса СберЗдоровье
То, что парацетамол может быть опасен для людей с проблемами с печенью, подтверждает и терапевт Алексей Хухрев.
Алексей Хухрев
терапевт
Ученые регулярно предупреждают о возможных побочных эффектах парацетамола, в том числе, изменении цвета кожи, диарее, тошноте, рвоте и потере аппетита. Специалисты напоминали, что нельзя допускать передозировки жаропонижающего и обезболивающего препарата даже в случае плохого самочувствия.
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