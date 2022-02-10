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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

В чем заключается опасность парацетамола? Спросили врачей

National Geographic Россия

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

По данным исследователей, препарат повышает давление, что может привести к инсульту. Российские врачи назвали безопасную дозу лекарства.

Шотландские ученые рассказали о том, при каких условиях употребление парацетамола может нести смертельную опасность. Данные их исследования приводятся в журнале Circulation.

Как выяснили специалисты из Эдинбургского университета, длительный прием препарата увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов. Об этом свидетельствуют результаты работы, в которой приняли участие 110 добровольцев с высоким артериальным давлением в анамнезе.

В течение двух недель некоторые из них четыре раза в день принимали парацетамол, а другие — плацебо. При этом две трети добровольцев пили и препараты от гипертонии тоже. В результате ученые выявили, что в среднем у испытуемых повысилось кровяное давление.

В связи с этим исследователи считают, что регулярный прием парацетамола повышает риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как добровольцы перестали принимать препарат, их давление вернулось к прежним показателям.

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Как объясняет редакции «National Geographic Россия» врач Дмитрий Василенко, парацетамол — самый безопасный из жаропонижающих препаратов, если использовать его по инструкции в дозировке не более 3 грамм в сутки (не более 6 таблеток по 500 мг в день). Однако он может быть опасен при передозировке или для пациентов с заболеваниями печени (цирроз печени и хронический гепатит).

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Дмитрий Василенко

руководитель направления обучения врачей телемедицины сервиса СберЗдоровье

«Парацетамол нельзя сочетать с алкоголем, так как он выводится из организма через печень. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудка он не так опасен, как нестероидные противовоспалительные препараты. Кроме того, парацетамол предпочтителен для снижения температуры при ОРВИ и головной боли у беременных пациенток».

То, что парацетамол может быть опасен для людей с проблемами с печенью, подтверждает и терапевт Алексей Хухрев.

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Алексей Хухрев

терапевт

«В больших дозах он может вызвать снижение функций печени, отравление им очень опасно. Парацетамол обычно назначается в дозе 15 мг на кг веса, и если ее превысить, может возникнуть токсический эффект».

Ученые регулярно предупреждают о возможных побочных эффектах парацетамола, в том числе, изменении цвета кожи, диарее, тошноте, рвоте и потере аппетита. Специалисты напоминали, что нельзя допускать передозировки жаропонижающего и обезболивающего препарата даже в случае плохого самочувствия.

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