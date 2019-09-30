В Чили начали строить крупнейший в мире оптический телескоп

В Чили начали сооружать 2800-тонный купол оптического телескопа E-ELT. После завершения строительства, которое произойдет в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией.

Самый дорогой и сложный компонент телескопа – его рекордно большое зеркало, диаметр которого составит 39 метров. Оно будет собрано из 798 шестиугольных сегментов размером 1,4 метра каждый.

Телескоп также будет оснащен инновационной технологией адаптивной оптики, которая поможет исправлять искажения в атмосфере Земли, делая изображения более четкими, чем те, что получены из космоса.

С помощью телескопа астрономы планируют получить первые детальные фотографии планет вне Солнечной системы и звезд в других галактиках.

Среди возможных мест размещения телескопа, помимо Чили, рассматривались Испания, Марокко и Аргентина. Чилийская пустыня Атакама в итоге была выбрана благодаря сочетанию различных географических факторов, таких как климат, высота над уровнем моря и очень темное небо над пустыней.