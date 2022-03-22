В Чилийском желобе на глубине 8000 метров обнаружили неизвестные микроорганизмы

Открытие было сделано в Перуанско-Чилийском желобе у берегов Чили в Тихом океане.
Ученые обнаружили неизвестные науке микроорганизмы на глубине 8000 метров. Экспедицию на глубину, куда ранее не удавалось погрузиться человеку, возглавили директор Института океанографии в Университете Консепсьона (Чили) Освальдо Уллоа и основатель компании Caladan Oceanic Виктор Весково.
Атакамский (Перуанско-Чилийский) желоб — глубоководная впадина в Тихом океане, которая была открыта в конце XIX века во время укладки кабеля. Длина желоба составляет около 5900 км, а ширина колеблется от 30 до 90 км. Желоб расположен на стыке двух плит — Наска и материковой-Южно-Американской. Это место тектонической активности, отмеченное многочисленными землетрясениями и цунами.
Ученые со своей командой изучили Атакамскую впадину, которую также называют Чилийским желобом, у берегов Чили в Тихом океане. По достижении глубины 100 метров экипаж подводной лодки погрузился в кромешную тьму, а обзор был ограничен тем, что могли охватить мощные светодиодные фонари субмарины.
При дальнейшем погружении перед командой исследователей предстали уникальные образцы глубоководной жизни.
«Мы наткнулись на геологические структуры и увидели голотурий — полупрозрачных морских огурцов, похожих на желе. Ранее мы их не регистрировали, скорее всего, они являются новыми видами», — отметил Уллоа.
Кроме того, добавил он, во время экспедиции были открыты нитевидные сообщества бактерий, о существовании которых во впадине ученые даже не догадывались. Также команде удалось подтвердить данные о существовании на глубине амфипод, близкородственных креветкам видов ракообразных, полупрозрачной рыбы и сегментированных червей.
Теперь ученые планируют вернуться в Атакамскую впадину, чтобы продолжить исследования. Помимо прочего, они хотят установить датчики на тектонические плиты Наски и Южной Америки — это поможет увидеть, как деформируется дно океана и спрогнозировать землетрясения.
Ранее в Австралии нашли микроорганизм, способный остановить глобальное потепление, поедая углерод.
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