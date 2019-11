В двух метеоритах обнаружен необходимый для создания жизни углевод

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, не утверждают, что именно метеориты послужили главной причиной появления органики на ранней Земле. Однако это открытие свидетельствует о том, что молекулы сахаров могли формироваться и накапливаться в первичной материи Солнечной системы и без участия воды. Ранее ученые полагали, что она обязательна для формирования углеводов.

Ученые надеются обнаружить молекулы сахаров в образцах с астероида Рюгу, которые в настоящее время доставляются на Землю на космическом аппарате «Хаябу́са-2».