В двух метеоритах обнаружен необходимый для создания жизни углевод

Астробиологи NASA нашли в метеоритах следы различных сахаров, в том числе рибозы, одного из главных компонентов в генетической транскрипции. Соединения были найдены в марокканском метеорите NWA 801 и в осколках метеорита Мерчисон, упавшем на юго-востоке Австралии в середине прошлого века.

Хоть исследователи и не обнаружили сахара, пригодные для создания ДНК, открытие рибозы в космических телах тауже важно — это ключевой компонент рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая могла появиться первой в эволюционной истории.