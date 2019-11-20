В двух метеоритах обнаружен необходимый для создания жизни углевод

Астробиологи NASA нашли в метеоритах следы различных сахаров, в том числе рибозы, одного из главных компонентов в генетической транскрипции. Соединения были найдены в марокканском метеорите NWA 801 и в осколках метеорита Мерчисон, упавшем на юго-востоке Австралии в середине прошлого века.
Хоть исследователи и не обнаружили сахара, пригодные для создания ДНК, открытие рибозы в космических телах тауже важно — это ключевой компонент рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая могла появиться первой в эволюционной истории.
Ранее различные исследователи уже сообщали об открытии сахаров в метеоритах, но впоследствии оказывалось, что молекулы попадали на космические тела уже после их падения на Землю.
На этот раз ученые учли ошибки предшественников, а ключевым доказательством внеземного и абиотического происхождения молекул сахара стало наличие в них необычно большого количества тяжелого углерода-13, изотопная распространенность которого на Земле составляет лишь 1,07%.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, не утверждают, что именно метеориты послужили главной причиной появления органики на ранней Земле. Однако это открытие свидетельствует о том, что молекулы сахаров могли формироваться и накапливаться в первичной материи Солнечной системы и без участия воды. Ранее ученые полагали, что она обязательна для формирования углеводов.
Ученые надеются обнаружить молекулы сахаров в образцах с астероида Рюгу, которые в настоящее время доставляются на Землю на космическом аппарате «Хаябу́са-2».