20 нетронутых саркофагов: бесценная находка в Египте

В некрополе Эль-Ассасиф на западном берегу Нила в Фивах египетские археологи совершили важное открытие: здесь было найдено сразу 20 деревянных саркофагов в идеальном состоянии. Такие события крайне редки, поскольку охотники за древностями на протяжении десятилетий опустошают захоронения.
Саркофаги были сложены в два слоя в большой гробнице. На них отчетливо видны рисунки, краски на которых почти не выцвели, и резные фигурки. Ученые пока не датировали саркофаги, пообещав рассказать о них подробнее в ближайшие дни.
The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) October 15, 2019
Эль-Ассасиф расположен неподалеку от Долины Царей с ее усыпальницами фараонов Нового царства. Большинство захоронений на территории некрополя относятся к Позднему периоду истории Древнего Египта (664-332 гг. до нашей эры). Здесь также есть гробницы XVIII династии (1550-1292 гг. до нашей эры) – первой династии Нового Царства, к которой принадлежали фараоны Яхмос I, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.
Октябрь стал плодотворным месяцем для египетских археологов: на прошлой неделе министерство древностей сообщило о том, что в Луксоре была найдена древняя «промышленная зона»: складские помещения и мастерские, где изготавливались различные предметы для царских гробниц.
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