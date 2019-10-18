20 нетронутых саркофагов: бесценная находка в Египте

Эль-Ассасиф расположен неподалеку от Долины Царей с ее усыпальницами фараонов Нового царства. Большинство захоронений на территории некрополя относятся к Позднему периоду истории Древнего Египта (664-332 гг. до нашей эры). Здесь также есть гробницы XVIII династии (1550-1292 гг. до нашей эры) – первой династии Нового Царства, к которой принадлежали фараоны Яхмос I, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.

Октябрь стал плодотворным месяцем для египетских археологов: на прошлой неделе министерство древностей сообщило о том, что в Луксоре была найдена древняя «промышленная зона»: складские помещения и мастерские, где изготавливались различные предметы для царских гробниц.