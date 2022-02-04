В Европе обнаружен новый высоковирулентный вариант ВИЧ

Ученые утверждают, что беспокоиться не о чем.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) заражает и разрушает в организме иммунные клетки, называемые клетками CD4, вызывая резкое падение числа этих клеток. При отсутствии лечения инфекция переходит в СПИД. Однако недавно обнаруженный новый вариант ВИЧ, получивший обозначение VB – он вызывает разрушение CD4 и переход в СПИД примерно в два раза быстрее.

«В среднем ожидается, что люди с этим вариантом перейдут от диагноза к поздней стадии ВИЧ за девять месяцев, если они не начнут лечение и если диагноз будет поставлен в возрасте тридцати лет», – Крис Ваймант, соавтор исследования из Оксфордского университета.

По его словам, у пожилых людей болезнь будет прогрессировать еще быстрее. К счастью, в своем исследовании команда обнаружила, что антиретровирусные препараты, стандартные при лечении ВИЧ, работают против варианта VB так же хорошо, как и против других версий вируса.

Ваймант и эпидемиолог-инфекционист Кристоф Фрейзер являются ключевыми участниками проекта BEEHIVE, направленного на лучшее понимание биологии, эволюции и эпидемиологии ВИЧ.

«Проект BEEHIVE, начатый в 2014 году, был создан, чтобы понять, как изменения в вирусе, закодированные в его генетике, вызывают различия в заболевании. Проект объединяет данные семи национальных когорт ВИЧ в Европе и одной в Уганде», – объясняет Ваймант.

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Анализируя данные продолжающегося исследования, команда выявила 17 человек, инфицированных «особым» вариантом ВИЧ. У каждого из них были поразительно высокие концентрации вируса в крови на ранних стадиях заражения – от шести месяцев до двух лет после постановки диагноза. 15 инфицированных были из Нидерландов, один из Швейцарии и один из Бельгии.

Чтобы подтвердить свои подозрения, команда изучила другую базу данных пациентов с ВИЧ, живущих в Нидерландах, обнаружив вариант VB уже у 109 человек. Эти люди, казалось, ничем не отличались от других жителей страны, живущих с ВИЧ, по своему возрасту, полу или другим характеристикам, что еще раз указывало на то, что сам вирус несет ответственность за повышенную болезнетворность, наблюдаемую в их случаях.

Изучая генетику VB, исследователи обнаружили, что этот вариант ВИЧ появился в Нидерландах уже в 1990-х годах, достаточно быстро распространялся в начале 2000-х, однако несколько замедлился в последнее десятилетие.

«Скорее всего, это следствие решительных усилий Нидерландов по снижению передачи любого типа ВИЧ, независимо от его варианта», – Крис Ваймант.

В дальнейшем исследователи хотят понять, как вариант VB так быстро накапливается в крови и уничтожает клетки CD4, а также планируют выяснить, как этот вариант ВИЧ получил свое развитие.