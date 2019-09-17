В Европе тестируют аэротакси: видео

На протяжении нескольких лет немецкая компания Volocopter разрабатывает модель воздушного городского транспорта – в первую очередь, речь идет о такси.
Внешне аппарат напоминает вертолет, но в отличие от него, для управления не нужны автомат перекоса, изменяемый шаг винта, руль направления и другие механические устройства. Винты неподвижно закреплены на осях электродвигателей; изменение высоты, поворот и горизонтальное движение обеспечиваются за счет уменьшения или увеличения оборотов двигателей. Положение и направление полета автоматически поддерживают несколько независимых и взаимно контролируемых компьютеров, управляя индивидуальной скоростью вращения каждого двигателя.
Первая практическая реализация концепции Volocopter была осуществлена в октябре 2011 года. Одним из последних на настоящий момент тестов уже обновленной модели стал полет над аэропортом Хельсинки, и теперь пришло время проверить аппарат в городской среде.
Эксперимент прошел успешно: 16 сентября беспилотник с 18 пропеллерами поднялся в небо в центре Штутгарта. Он провел над крышами музея Mercedes-Benz несколько минут, но это позволило понять его возможности. В частности, отмечается крайне низкий уровень шума, издаваемый аппаратом.
По словам руководителей компании, «Volocopter открывает совершенно новое измерение городского транспорта». Массовый выпуск и выход на городские маршруты запланированы на 2030 год. Поначалу цены могут быть высокими, но в течение следующих десяти лет тарифы вряд ли будут отличаться от тех, которые предлагают наземные такси.
Посмотрите на модель китайского аэротакси.