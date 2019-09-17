Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

В Европе тестируют аэротакси: видео

Анастасия Баринова
17 сентября 2019
70416745_2656504287715107_5698338067442565120_o.jpg
Фото: Volocopter
60939433_1083866951737074_6629631846462259200_n.jpg
Фото: Volocopter
Испытания впервые были проведены в небе над населенным пунктом.

На протяжении нескольких лет немецкая компания Volocopter разрабатывает модель воздушного городского транспорта – в первую очередь, речь идет о такси.

Внешне аппарат напоминает вертолет, но в отличие от него, для управления не нужны автомат перекоса, изменяемый шаг винта, руль направления и другие механические устройства. Винты неподвижно закреплены на осях электродвигателей; изменение высоты, поворот и горизонтальное движение обеспечиваются за счет уменьшения или увеличения оборотов двигателей. Положение и направление полета автоматически поддерживают несколько независимых и взаимно контролируемых компьютеров, управляя индивидуальной скоростью вращения каждого двигателя.

Первая практическая реализация концепции Volocopter была осуществлена в октябре 2011 года. Одним из последних на настоящий момент тестов уже обновленной модели стал полет над аэропортом Хельсинки, и теперь пришло время проверить аппарат в городской среде.

Эксперимент прошел успешно: 16 сентября беспилотник с 18 пропеллерами поднялся в небо в центре Штутгарта. Он провел над крышами музея Mercedes-Benz несколько минут, но это позволило понять его возможности. В частности, отмечается крайне низкий уровень шума, издаваемый аппаратом.

По словам руководителей компании, «Volocopter открывает совершенно новое измерение городского транспорта». Массовый выпуск и выход на городские маршруты запланированы на 2030 год. Поначалу цены могут быть высокими, но в течение следующих десяти лет тарифы вряд ли будут отличаться от тех, которые предлагают наземные такси.

Посмотрите на модель китайского аэротакси.

/upload/iblock/768/768273d3829762e8fc20617bdeeda465.jpg
Жизнь планеты
В Китае побит мировой рекорд по количеству дронов в небе
Панда. Фото: Pixabay
Природа
В Китае собираются клонировать панд
Вспышка на Юпитере
Космос
В августе на поверхности Юпитера заметили вспышку. Ученые выяснили, что это было
default.png
Человек
Найден новый гормон страха (его вырабатывают кости!)
6c9f09bab7374cb2b7fa0c3c0138789d.max-2000x1000.jpg
Жизнь планеты
Как сервис Google Earth помог найти погибшего 22 года спустя
cwywy007.jpg
Происшествия
Посетитель парижского Центра Помпиду порезал ножом картину Даниэля Бюрена
_MG_0050.jpg
История
Фанагория, полис древний: подземные и подводные тайны античного города
45214718_2061436983913853_9034815950288846848_o.jpg
Жемчужина Залива
Яс – остров развлечений!
F2.large.jpg
Человек
Пластик стал ископаемым (и его концентрация удваивается каждые 15 лет)