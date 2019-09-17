В Европе тестируют аэротакси: видео

Первая практическая реализация концепции Volocopter была осуществлена в октябре 2011 года. Одним из последних на настоящий момент тестов уже обновленной модели стал полет над аэропортом Хельсинки, и теперь пришло время проверить аппарат в городской среде.



Эксперимент прошел успешно: 16 сентября беспилотник с 18 пропеллерами поднялся в небо в центре Штутгарта. Он провел над крышами музея Mercedes-Benz несколько минут, но это позволило понять его возможности. В частности, отмечается крайне низкий уровень шума, издаваемый аппаратом.