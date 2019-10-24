В Филиппинском море нашли гигантский супервулкан

Кальдеры отличаются от кратеров гораздо большими размерами. Они представляют из себя циркообразные котловины вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более-менее ровным дном.

Кальдеры образуются либо в результате взрывных извержений вулканов, либо путем обрушения поверхности горы в полость, освобожденную от магмы.

Именно такое образование было найдено на глубине 5200-2500 метров в Филиппинском море. Кальдера, получившая название в честь филиппинского мифического бога войны и солнца – Аполаки, представляет из себя массив диаметром 150 километров из 14-километрового слоя подводных и магматических пород. Их возраст составляет от 47,9 до 26 миллионов лет.

«Ее особенности, такие как оборванный ободок и возрождающийся купол, указывают на многофазную вулканическую историю, состоящую из тихих и взрывных извержений», – говорится в статье, опубликованной группой морских геофизиков из Филиппин и Новой Зеландии.

Аполаки – одна из крупнейших кальдер на планете. Для сравнения: диаметр Йеллоустонской кальдеры достигает 60 километров. Крупнейшая же кальдера площадью около 1,8 тысячи квадратных километров расположена у супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии.