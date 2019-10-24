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Наука

В Филиппинском море нашли гигантский супервулкан

24 октября 2019
Кальдера Аполаки
Диаметр его кальдеры составляет 150 километров

Кальдеры отличаются от кратеров гораздо большими размерами. Они представляют из себя циркообразные котловины вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более-менее ровным дном.

Кальдеры образуются либо в результате взрывных извержений вулканов, либо путем обрушения поверхности горы в полость, освобожденную от магмы.

Именно такое образование было найдено на глубине 5200-2500 метров в Филиппинском море. Кальдера, получившая название в честь филиппинского мифического бога войны и солнца – Аполаки, представляет из себя массив диаметром 150 километров из 14-километрового слоя подводных и магматических пород. Их возраст составляет от 47,9 до 26 миллионов лет.

«Ее особенности, такие как оборванный ободок и возрождающийся купол, указывают на многофазную вулканическую историю, состоящую из тихих и взрывных извержений», – говорится в статье, опубликованной группой морских геофизиков из Филиппин и Новой Зеландии.

Аполаки – одна из крупнейших кальдер на планете. Для сравнения: диаметр Йеллоустонской кальдеры достигает 60 километров. Крупнейшая же кальдера площадью около 1,8 тысячи квадратных километров расположена у супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии.