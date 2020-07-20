В Германии создали протей – материал, который невозможно разрезать: видео

Исследователи из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии объявили о создании первого в мире материала, который невозможно разрезать. При этом, плотность материала составляет всего 15% от плотности стали, что, по словам ученых, делает его перспективным в изготовлении замков или легкой брони.

В материале, получившем название «протей», используются керамические сферы в ячеистой алюминиевой структуре, что мешает угловым шлифовальным машинам, сверлам и тому подобным предметам воздействовать на них. При попытке разрезать материал происходят разрушительные вибрации, которые притупляют любые режущие инструменты.

По словам исследователей, при разработке материала они черпали вдохновение в жесткой клеточной кожуре грейпфрута и прочных, устойчивых к разрушению раковинах моллюсков, состоящих из арагонита.