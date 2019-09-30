В глубоководье Черного моря нашли жизнь. Ранее эта зона считалась необитаемой

Ученые из Института биологии южных морей им. А.О.Ковалевского РАН сообщили, что в считавшейся ранее необитаемой зоне Черного моря существует жизнь.

На раннем этапе исследования ученые обнаружили на глубинах 220-250 м скопление малых донных организмов – мейобентоса. Похожих результатов они добились в пограничном слое около побережья Турции, Крыма и Кавказа. Более того, если на этой глубине было дно, то ученые находили и стаи рыб – мерланга и шпрота, а также медуз и гребневиков (морских животных с желеобразным телом, передвигающихся с помощью ресничек).

«Это открытие вносит существенный вклад в обновление наших знаний об экологии и биологической продуктивности экосистемы Черного моря. Результаты исследований направлены для опубликования в российские и зарубежные научные журналы», – говорится в сообщении института.

Особенность Черного моря состоит в том, что его вода ниже 150-200 метров насыщена сероводородом. В результате в этих глубинных слоях практически не встречаются живые организмы.

Также необитаемыми ученые считали так называемую редокс-зону – пограничную область, где воды, насыщенные сероводородом, смешиваются с вышележащими слоями черноморской воды.